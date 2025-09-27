Что бесит читателей Myslo

Готовили «тотальный террор» в течение месяца, и только ленивый и невнимательный не воткнул шпильку любимому порталу!

Итак, активный читатель Myslo — это профессия. И вот что его бесит:

Другой читатель Myslo или группа читателей. Особенно бесит, когда эти другиe тупят, хамят, льстят, ставят минусы, перебивают, недопонимают, молчат, не отвечают на вопрос, обзываются или делают много чего еще. Бесят тотально, все вместе разом и каждый по отдельности!

Ошибки в материалах, слэнг и жаргонизмы. Это, по мнению портальцев, неуважение к читателям.

Администрация и админы, которые забили на портальцев. Раньше какие-то ачивки были, сейчас «плюшек» нет.

Большое количество (и здесь она!) рекламы, особенно бесят всплывающие то и дело баннеры, объявления, предложения и т. д. и т. п.

Новости, кричащие о появившихся подробностях, которых (по факту)в самом тексте не оказывается. Либо оказывается, но с «гулькин нос».

Практически полное отсутствие «обратной связи» с портальцами. Можно же в комментариях хотя бы пару слов написать? Особенно если спрашивают по делу, а не о каких-то пустяках. Бывает, спросишь — а в ответ — тишина.

Избирательное отношение модераторов к наличию вторых- третьих-десятых аккаунтов у одного комментатора. Ведь в правилах Myslo запрещено заводить новый аккаунт на время бана. Но почему-то одним нельзя, а другим можно. Все правы, но кто-то ровнее.

Рвение, с которым коллеги-комментаторы «тыкают» авторов носом в замеченную (о, ужас!) опечатку в тексте материала. Особенно раздражают те, которые сами пишут слово «корова» с тремя ошибками, и через твердый знак!

«Понос» из комментариев, когда комментатор в любой теме пишет несколько (достаточно много) сообщений на «своей волне» (политика, картинки с какими-то избитыми сентенциями и т. д.).

Когда на резонансное ЧП или новость выкладывается 5-6 постов в 2-3 абзаца, причём конкретики нет никакой, начинается переливание из пустого в порожнее и холивары, переходящие на личности среди читателей.

Отсутствие конкретики в новостях, обилие «воды», длинные и «пустые» тексты и использование приема под условным названием «переливание из пустого в порожнее».

«Брошенные новости» — когда ЧП или любое другое резонансное дело не доводится на портале до логического завершения.

Бесят оценки ответов и новостей — минусы. В сегодняшних реалиях они стали чистой манипуляцией рейтингом. Просьба к администрации их отключить!