Кто вышел в финал Оружейной лиги КВН

Кто вышел в финал Оружейной лиги КВН

Второй полуфинал был ярким и с очевидными лидерами. Если не были на игре, смотрите большой репортаж Myslo. 

Совсем недавно отгремел первый полуфинал Оружейной лиги КВН. И следом за ним сразу же — второй. В этот раз сразились команды:

  • «Леди в педе», ТГПУ им. Л. Н. Толстого,
  • «Неизвестные», МГУ им. М. В. Ломоносова,
  • «Вот так», Тульский государственный университет,
  • «Планета ЕО», Тула,
  • «Имени Жеки Ватрухина», университет «Синергия», Москва,
  • «Гэги», Тула.

PAV-3729.jpg

В жюри было много лиц, знакомых зрителям первого полуфинала:

  • Борис Воловатов, заместитель председателя Тульской городской Думы 7-го созыва.
  • Алексей Чернышёв, полуфиналист Высшей лиги КВН, участник проекта «Лига Городов», чемпион второго сезона «Оружейной лиги», ведущий мероприятий.
  • Ольга Кирюнина, заместитель генерального директора по развитию хоккейного клуба «Академия Михайлова».
  • Егор Журавлев, руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Тульской области.
  • Эндрю Нджогу, актёр, чемпион Высшей лиги в команде «Сборная РУДН».

Команды показали себя в четырех конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Сложная ситуация» и «Музыкальное домашнее задание».

PAV-2961.jpg

Первыми в «Приветствии» были «Леди в педе». Команда шутила легко и по-женски. Показали миниатюры «Разговор подружек после первой ночи с парнем» и «Начальница забыла имя секретарши» и «дарили» стриптизера подружке на день рождения.

Зашли только пара шуток. Мило, но слабовато.

PAV-3018.jpg

«Неизвестные» показались чуть сильнее предыдущей команды. Хорошо зашла миниатюра «Попрошайка и промоутер встретились». 

— Подайте, пожалуйста!

— Возьмите, пожалуйста!

Некоторые миниатюры заходили благодаря харизматичному Ильнуру. 

PAV-3069.jpg

Команда «Вот так» из ТулГУ оказалась не очень яркой. Были крутые идеи, но ребята как будто не докрутили их до конца. После объявления миниатюры «В семье патриота не установился мессенджер МАХ», когда на сцене появился «тот самый патриот» с веревкой на сцене, зал взорвался. Но содержание оказалось менее смешным, чем название.

Ярким был выход в зал Лизы, которая пошла искать парня и нашла Алексея Чернышева. Весело, но на шутки Алексея Лиза почти не ответила.

PAV-2434.jpg

«Планета ЕО» состояла из старичков КВН. Ребята много шутили над собой, называли себя «лабубу в мире бедняков», а Леонида базовым минимумом Иришки Чики-Пики. 

Шутили про отсутствие интернета и «Давай поженимся». Зал хорошо принял команду, но до сильных оваций не дошло.

PAV-2451.jpg

«Имени Жеки Ватрухина» зрителям Оружейки хороша знакома. Ребят ждали, и они неплохо выступили. Шутки порой были на грани, но залу понравилось. Неплохо!

PAV-2532.jpg

Когда на сцену вышли «Гэги» сложилось впечатление, что все остальные были у них на разогреве. Илья и Антон играли как боги. Каждая шутка залетала.

PAV-3185.jpg

Вышли как фанаты КВН «на спорте» и в туфлях. А потом переоделись, «потому что без нижнего белья выступать неудобно». И вот на сцене появился любимые гером Оружейки — специалист по молодежной политики Антон Геннадьевич и его помощник.

Было супер! 

PAV-3191.jpg

В конкурсе «Разминка» продолжили жечь «Гэги». Они забирали баллы почти в каждом этапе. 

PAV-2582.jpg

В «Сложной ситуации» «Планета ЕО» боролись с причудами мамы, которая лучше знает, как устроить свадьбу.

PAV-2596.jpg

«Неизвестные» выбирали секцию для ребенка.

PAV-2608.jpg

«Вот так» снимали коттедж у странного хозяина, а «Леди в педе» принимали на работу зумера.

PAV-3245.jpg

Местами было смешно у всех. «Гэги» опять всех порвали. Они оказались в ситуации, когда любовнику негде было спрятаться. Илья прятался за стул и притворялся сыном/дочерью, надел маску Бэтмена и отправил любимую в нокаут. В итоге ему пришлось притворяться неверной женой, а муж с катарактой не заметил подмены.

PAV-2619.jpg

«Имени Жеки Ватрухина» высмеивали американские фильмы ужасов.

С музыкальным домашним заданием на отлично справились целых четыре команды.

«Имени Жеки Ватрухина» пели песню Женю Трофимова. Никто из команды не знал слов. Юмор на грани фола, но было весело.

PAV-3333.jpg

«Леди» показали номер «Три богатырши и замужество». Нашли Царинчика в приложении для знакомств, но ожидание и реальность не совпали.

— Сказка — ложь, да в ней намек:
Добрый молодец — урод.

PAV-3401.jpg

«Гэги» спасали музыку музыку от бездушного ИИ. Илья в образе Киркорова был хорош. PAV-3487.jpg

 

«Планета ЕО» показали Тулу в двадцатую годовщину зомби-апокалипсиса. 

Оценки после четырех конкурсов оказались такими:

  • «Неизвестные»  - 12 б.
  • «Леди в педе» - 12,7 б.
  • «Вот так»  - 12,8 б.
  • «Планета ЕО» - 13,9 б.
  • «Имени Жеки Ватрухина» - 14,1 б.
  • «Гэги» - 14,4 б.

 

В финал по итогам двух полуфиналов вышли: «На диване», «Типы», «Гэги», «Имени Жеки Ватрухина», а также «Планета ЕО», которую добрали члены жюри.

Финал Оружейной лиги КВН состоится 4 декабря.

Галерея
показать все фотографии

Автор:
Фотограф:
26 октября, в 15:32 +1
