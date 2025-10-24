Матч «Арсенала» и ХУД.ФЕСТ: выходные в Туле

«Арсенал» — «Урал»
Где: Центральный стадион.
24 октября на Центральном стадионе «Арсенал» примет «Урал» из Екатеринбурга.
ХУД.ФЕСТ
Где: Кластер «Октава».
25 октября в «Октаве» пройдет ХУД.ФЕСТ. Два мощных хэдлайнера BABY CUTE & ПОЛКА, лучшие диджеи со всей России.
Пилот
Где: MINI by Concert Hall.
24 октября в MINI by Concert Hall группа «Пилот» сыграет новую уникальную программу «Пересекая магистрали страны».
Рем Дигга
Где: Mini by Concert Hall.
25 октября в Mini by Concert Hall выступит Рем Дигга с большим сольным концертом.
Сверчок
Где: Тульская областная научная библиотека.
24-25 октября в Тульской областной научной библиотеке пройдет фестиваль словесного творчества молодых «Сверчок».
Пролетая над гнездом кукушки
Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.