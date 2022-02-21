Не стричь! Не красить! Расплести! Что на самом деле можно делать с волосами при беременности

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Беременную с древних времен окружают многочисленные мифы и приметы. Многие из них не то что существуют по сей день, но и довольно распространены. В частности, сразу несколько популярных суеверий связано с волосами: якобы беременным нельзя стричься и краситься, а в родах волосы должны быть распущены.

Мы обсудили эти поверья с Игорем Юрьевичем Копыриным, акушером-гинекологом, заместителем главного врача Родильного дома № 1 города Тулы, и Надеждой Тимохиной, парикмахером, старшим мастером студии GeekChikChik.

Беременность и стрижка

Со стрижкой во время беременности связаны настоящие «страшилки». Вот лишь несколько вариантов:

волосы защищают будущую маму от злых сил — лишаясь их, она отдает малыша демонам, то есть обрекает на гибель;

укорачивая волосы, женщина укорачивает и жизнь своего ребенка;

стрижка на поздних сроках приводит к тяжелым родам;

у женщины, которая укоротила волосы при беременности, родится ребенок с «коротким умом».

И еще несколько десятков неблагоприятных прогнозов для тех, кто в положении осмелится пойти к парикмахеру.

Разумеется, это не более, чем мифы. Вот что об этом говорит врач акушер-гинеколог:

Игорь Юрьевич Копырин - В реальности объективных анатомических, медицинских, биологических связей между стрижкой и здоровьем малыша, а также осложнениями в родах не существует. Однако большое значение имеет психоэмоциональная составляющая или самовнушение. Ведь наши мысли и правда способны влиять на физическое здоровье. Не зря существует даже целый ряд психосоматических заболеваний: наш мозг их буквально «придумывает», вызывая вполне реальные симптомы. То же связано и с различными суевериями. Если женщина в них не верит, то ей хоть налысо подстригись во время беременности. А вот если вера имеется, то, возможно, и не стоит лишний раз себя программировать на негатив.

С Игорем Юрьевичем согласна и парикмахер Надежда:

Надежда Тимохина - Подобные суеверия сейчас уже редкость. Почти все мои клиентки продолжают ходить в салон на протяжении 9 месяцев, а некоторые буквально от нас уезжают на роды. Большая часть женщин берёт «перерыв» уже после появления малыша на свет, что абсолютно логично. Когда ты не можешь банально выспаться, ни о каком «рандеву» с парикмахером и речи не идет. Но даже если я и сталкиваюсь с этими суевериями, никогда не буду переубеждать клиентку. На каждой будущей матери лежит огромная ответственность за ежедневные решения, которые она принимает во благо себя и будущего ребёнка, и её право поступать так, как она сочтёт нужным. Лично я не стригла волосы во время беременности, исключительно чтобы не выслушивать причитания своих суеверных родственников. И это сэкономило мне кучу нервов!

В общем, нет никаких оснований отказываться от привычного ухода за собой при беременности, если женщине этого хочется. Невозможность привести себя в порядок и красиво уложить волосы может стать причиной плохого настроения, а этого будущей маме лучше избегать. Но если женщина убеждена, что стрижка приведет к ужасным последствиям и ей проще избегать салонов красоты на протяжении 9 месяцев, то пусть так и будет — это опять же убережет от лишнего стресса.

Беременность и окрашивание волос

Окрашивания волос будущие мамы могут избегать не только из-за опасений за здоровье малыша (якобы «химия» травит плод), но и из-за волнений за собственный внешний вид: говорят, из-за гормонов краска может лечь не так, как у небеременных.

По поводу влияния краски для волос на ребенка все довольно однозначно: его попросту нет!

Во-первых, современные краски лишены токсичных веществ. Во-вторых, на пути любой «химии» встает довольно мощный защитный барьер — наша кожа.

— Ни один из препаратов, которыми мы работаем, не проникает в глубокие слои кожи и не всасывается в кровь, так что малышу они повредить не могут, — уверяет Надежда.

И потом, беременные ведь не боятся пользоваться гелями для душа, кремами для тела и другой косметикой и парфюмерией. Краска для волос в том же ряду — действует только «снаружи».

Другое дело, что окрашивание может привести к неожиданным даже для мастера результатам из-за гормональных сдвигов в организме женщины. Или принести дискомфорт будущей маме:

— Я рекомендую заранее предупредить своего мастера о беременности. Возможно, даже прийти на тестовое окрашивание одной пряди, чтобы, если потребуется, парикмахер мог скорректировать привычный рецепт перед работой со всей массой волос. Кроме того, беременные женщины часто чувствительны к запахам. Поэтому опять же лучше прийти заранее, сделать тест и заодно проверить, хорошо ли вы себя чувствуете среди салонных ароматов. Ведь процесс окрашивания может занять не один час!

Заплетенные волосы в родах

Согласно народным поверьям, роженице необходимо распускать волосы, чтобы малыш не запутался в пуповине и легко появился на свет. Разумеется, никакой медицинской подоплеки в этом нет — исключительно психология.

— С точки зрения самого процесса родовспоможения нам абсолютно неважно, распущены у роженицы волосы или собраны любым удобным способом (главное — безопасным, без острых заколок, о которые можно пораниться). Но когда женщина приходит к нам и говорит, что в родах у нее все будет хорошо, если она расплетет косичку, никто и слова против не скажет. Нельзя отрицать влияние самовнушения на физиологию, — считает Игорь Юрьевич.

Интересно, что над процветанием именно этого мифа нередко трудятся также сами врачи и акушерки.

В медицинской среде часто встречается вера в различные приметы, и акушерство — не исключение.

У медработников могут быть какие-то свои суеверия и предубеждения, так что случается, что они сами просят роженицу распустить волосы. Впрочем, это не значит, что придется рожать с распущенными волосами, которые будут сильно путаться и мешать. Всегда есть вариант с одноразовой шапочкой — ее можно попросить у медиков.

Влияет ли беременность на волосы?

Раз уж мы говорим в этой статье о волосах, мы также попросили парикмахера Надежду Тимохину прокомментировать, как во время беременности и после нее меняется шевелюра женщины.

— На уже имеющуюся шевелюру факт беременности никак не повлияет, ведь полотно волоса не сообщается с организмом, его клетки мертвые и ороговевшие. Однако качество вновь отрастающей (прикорневой) части волос может измениться! Например, если женщине не хватает витаминов и микроэлементов, то это может вызвать ухудшение качества волос. Но по поводу приема витаминов, конечно, необходимо разговаривать с врачом, а не с парикмахером.

Интересно, что из-за особого гормонального фона во время беременности волосы почти перестают выпадать. Так что практически все женщины в ожидании малыша отмечают, что шевелюра становится заметно гуще. Но после появления малыша на свет нас ждет неприятный сюрприз: все те волосы, которые не выпадали за время беременности, начнут выпадать сразу после её окончания. Норма выпадения в день — около 100−150 волосков, можете представить, какой вас ждёт «волосопад». И это может продолжаться на протяжении нескольких месяцев! Важно понимать, что это естественный и закономерный процесс, и не переживать. Но если «волосопад» затянулся и продолжается дольше года или не видно отрастающий «подшёрсток», то стоит посетить врача.

И еще кое-что любопытное: после родов может измениться структура волос — от кудрявых к прямым и наоборот!

Обычно это становится заметно через год-полтора после рождения ребенка. Кроме того, отросшие во время беременности участки волоса могут отличаться по цвету на несколько тонов. Это выглядит, как окрашенная полоса. Вот такие чудеса природы.

Сталкивались ли вы с суевериями о беременности и родах? Расскажите в комментариях, с какими именно, и мы обязательно обсудим их с компетентными специалистами.