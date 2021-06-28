6 простых шагов к красивой даче

Фото: www.svetkresiel.sk.

Как создать красоту на участке у дачи или загородного дома? Один из простых способов, который не требует дизайнерских навыков, – выбрать элементы оформления в едином стиле или из схожих материалов.

Как красиво это может выглядеть, показываем на примерах из ассортимента компании «Сад-Тула».

Забор

С него начинается дом или дача. Забор с элементами ковки станет воздушным, изысканным и в то же время надежным украшением участка.

Между дачными участками, где нельзя ставить «глухие» заборы, отличным выбором станет забор из оцинкованной сетки в железном профиле с элементами под ковку: он «прозрачен», не дает тени и выглядит очень достойно.

Автонавес

Если вы пользуетесь дачей только в сезон, в капитальном гараже здесь, пожалуй, нет смысла. А вот автонавес будет очень полезным приобретением. Он позволит комфортно выйти из авто или погрузить вещи в багажник даже в непогоду.

Машина под ним защищена от осадков и меньше нагревается от солнца. А еще он недорог, его легко установить, а изящный каркас с элементами ковки украсит ваш участок.

Скамейки

Простейший способ создать на участке атмосферу уюта, отдыха и умиротворенности – поставить красивые лавочки.

В «Сад-Тула» есть садовые скамейки разных форм, размеров – подходящие найдутся под любой ландшафт. Поставьте скамейку в тенистом уголке или на лужайке у дома и отдыхайте с удовольствием!

Арки для цветов

Если на вашем участке растут цветы, украсьте его воздушными конструкциями – арками и перголами.

Они станут опорой для растений и придадут саду изысканный и ухоженный вид.

Беседка

Красивая и удобная беседка – это легко и быстро: покупаем готовую модель в «Сад-Тула», привозим на дачу, собираем – и наслаждаемся упоительными летними вечерами! Обратите внимание на новинки – беседки «Астра» и «Пион»: они компактны, не требуют много места, в них уже есть стол и лавки на 6-8 посадочных мест.

Крыша из поликарбоната защитит от солнца и дождя, а каркас из оцинкованного профиля не требует покраски.

Кресло-кокон

Еще одна воздушная конструкция, которой вы и ваши дети захотите пользоваться постоянно, настолько она удобна, – кресло-кокон из плетеного ротанга или металла. Его можно поставить на участке или веранде дома. Впрочем, оно мобильно, его легко перемещать по территории.

Вариантов кресел-коконов в «Сад-Тула» очень много – круглые, овальные, в форме капли, подвесные и стоячие, вращающиеся, из металла и ротанга. Цвет подушек – тоже на ваш выбор.

Обустройство дачи – увлекательное, но затратное занятие. Как сэкономить на покупке красивых и полезных вещей для вашего сада? Компания «Сад-Тула» поможет в этом: здесь действуют дисконтные карты со скидкой до 10%, а если своих средств не хватает – есть рассрочка, без банков и без процентов. Покупайте сегодня, наслаждайтесь летними деньками на даче прямо сейчас и не переплачивайте!

Тула, пр. Ленина, 169, строительный рынок «Слобода», павильон 96.

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