Подарите оригинальный аромат Новому году: где найти в Туле чай и кофе со всего мира

erid: 4CQwVszH9pWuJsDko8s

Вкусное блюдо или напиток неизменно дарят ощущение счастья и поднимают настроение. Как сделать подарок чая и кофе незабываемым, чтобы потом обязательно у вас выпытывали: где вы такой купили? Есть один секрет!

Многие события мы помним по вкусу и запаху. Букет из ароматов мандаринов, елки и салата оливье неизменно ассоциируется с Новым годом. Внести в этот список оригинальные нотки поможет «Чай& Кофе ОПТ».

Компания «Чай& Кофе ОПТ» знает о чае и кофе всё. Она работает с 2000 года и за это время выросла из маленькой фирмы в крупную дистрибьюторскую компанию, являющуюся одним из лидеров Тульского региона по продаже чая и кофе.

В ассортименте «Чай& Кофе ОПТ» несколько тысяч наименований чая и кофе со всего мира.

Ежедневные поставки напрямую от производителей, свежесть и низкая цена — это не красивые слова, а миссия компании.

Отсутствие посредников позволяет сделать минимальную наценку и радовать своих клиентов приятными ценами.

География покупателей охватывает всю Россию. Даже если доставка транспортными компаниями перекрывает выгоду от покупки, заказчики отдают предпочтение именно тульской «Чай& Кофе ОПТ». Уверенность в качестве оправдывает затраты на доставку.

Ассортимент

Тут есть все, что может сделать ваше утро или вечер уютнее, ароматнее и вкуснее. В наличии 113 брендов чая и 79 — кофе, помимо этого — какао, горячий шоколад, цикорий, кисель и сливки, а также сладости: мармелад, пастила, орехи и сухофрукты, шоколад, конфеты, сахар. В общей сложности более 5000 товаров без учета сезонных поставок — подарочных наборов к праздникам.

Компания работает с производителями из России, Европы и Азии.

Здесь вы найдете то, чего нет в обычных магазинах и сможете удивить себя и близких оригинальным купажом.

Ассортимент постоянно пополняется новинками. За обновлениями и тенденциями чайно-кофейного мира лучше всего следить в соответствующем разделе на сайте компании.

Праздники

Сезонные коллекции всегда быстро расходятся — это признанный факт, который знают постоянные покупатели. Уже сейчас компания «Чай& Кофе ОПТ» приготовила сотни вариантов чайных подарочных наборов к Новому году. Можно подобрать напиток с учетом индивидуальных предпочтений: традиционный черный или зеленый, с лепестками цветов, фруктами, корицей или другими специями, а также дизайнерский шоколад и другие сладкие подарки.

Приятно радует не только ассортимент, цены и неизменное качество, но и богатый выбор вариантов упаковок и дополнительных аксессуаров в составе подарка: керамические чайницы, чайники, чашки и ситечки для заваривания.

Производители позаботились о вкусе, а дизайнеры поработали над презентабельным внешним видом.

Есть варианты подарков как для друзей и коллег, так и для детей.

Скидки

Дополнительные скидки и актуальные акции — это тоже традиция компании «Чай& Кофе ОПТ». В частности, на многие позиции действует скидка за оптовую закупку. За предложениями легче всего следить на сайте в разделе «Акции».

Акции на сезонные товары начинаются сразу после праздников. То есть уже в первых числах января можно купить подарочные наборы с дополнительной скидкой.

Чай или кофе — товары ежедневного потребления. Дополнительную выгоду возможно получить, если следить за разделом уцененных товаров. Туда попадают товары, у которых через полгода закончится срок годности. Это отличная возможность познакомиться с новыми вкусами по минимальным ценам. В других разделах находятся товары с долгим сроком хранения. Просроченная продукция списывается и не допускается к продаже.

Как купить

Познакомиться с ассортиментом можно на сайте и там же сделать заказ. Если сумма превысит 2000 рублей, то компания «Чай& Кофе ОПТ» организует бесплатную доставку. Причем эта услуга распространяется не только на Тулу, но и на область. По столице региона доставки производятся ежедневно, в районы — по графику.

Можно приехать в магазин и увидеть весь ассортимент. Посмотреть упаковку, ощутить аромат, составить свой вариант праздничного набора и тут же получить заказ.

Компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами.

Где располагается

«Чай& Кофе ОПТ» находится в Туле на Одоевском шоссе. На территории магазина есть большая свободная парковка, рассчитанная на легковушки и авто побольше.

Реклама. ИП Шамонов М. В.