Наталья Дулимова, предприниматель из Тулы: «Главное – чтобы глаза горели!»

Участница конкурса «Молодой предприниматель» – о том, куда обращаться, если решил открыть свое дело.

Эту небольшую студию красоты в центре Тулы с прикольным названием Geek Chik Chik теперь знают многие. Как гласит слоган студии, здесь «научились спасать ваши гривы, чтобы красить только здоровые волосы!».

– Мы открыли свою студию в феврале 2018 года. До этого я работала по найму в различных компаниях, специализировалась на маркетинге и рекламе, – рассказывает Наталья Дулимова, предприниматель, создатель студии красоты Geek Chik Chik.

Партнером Натальи стала ее очень хорошая знакомая, мастер по колористике волос.

– Просто однажды мы решили – пора иметь свое место, свою студию. Тем более что бьюти-сфера бурно развивается, направление перспективное. Мы начали привозить в Тулу такие услуги, работали с такими материалами, которых раньше в нашем городе никто не предлагал. Впрочем, мы постоянно учимся сами, многие мастера уже и сами преподают. За счет этого идет развитие не просто мастеров, которые работают с головами клиентов, но и мастеров-наставников, которые работают с головами учеников.

Название и слоган – это коллективное творчество команды, игра слов.

– Geek – это человек, очень сильно увлеченный чем-то, современный, общительный, который стремится к чему-то новому, прогрессивному. А Chik Chik – однозначно стрижка. Ну а кроме шуток, главное в нашей работе – стрижки, которые лежат, волосы, которые растут, и цвет, который радует.

По словам Натальи, если бы она решилась начать свое дело сейчас, то не совершила той ошибки, которую совершают, наверное, многие молодые предприниматели.

– Мы нашли прекрасное, как нам казалось, помещение в центре города – это был неотремонтированный подвал. И вложили в него кучу денег, хотя их бы следовало вкладывать в материалы, в промо, в обучение мастеров. А потом нам пришлось оттуда съехать. Мой добрый совет начинающим предпринимателям – обращайтесь сразу в центр «Мой бизнес». Там вам помогут - проконсультируют по всем юридическим и бухгалтерским вопросам. Нам в центре очень помогли – и в выборе системы налогообложения, и в оформлении документов ИП, и в дальнейшем в поисках арендных помещений и заключении договоров.

Единственное, к чему должны быть готовы начинающие предприниматели, по словам Натальи Дулимовой, – собрать пакет документов, уметь отстаивать свою бизнес-идею, написать бизнес-план.

– За два последних года рынок сферы бьюти-услуг сильно вырос, конкуренция большая. Сейчас же очень просто пойти на курсы, отучиться на мастера-визажиста, колориста и проч. и начать работать. Но я к своим конкурентам отношусь позитивно. А в период недолгого локдауна и сразу после этого мы вообще друг друга поддерживали, делали совместные закупки материалов. Для меня это скорее коллеги, с которыми хочется общаться, обмениваться опытом.

Как и для всех представителей малого и среднего бизнеса, для Натальи и ее студии год выдался непростым.

– Работать с ограничениями сложно. Ну как мастеру держать социальную дистанцию в 1,5-2 метра?! Мы работаем в тесном контакте, но используем все меры предосторожности. И, к счастью, в нашей команде никто не заболел.

По словам Натальи, они как представители пострадавшей от пандемии отрасли получили господдержку. Немного, но все-таки хорошо, что эти деньги были, – по минималке на каждого сотрудника и около 15 тысяч рублей на закупку антисептиков и пр.

Сейчас в команде Geek Chik Chik работают семь мастеров, три администратора и пять стажеров. Главное требование к потенциальным сотрудникам – чтобы глаза горели. Мастерству можно научить, а желание работать и настоящие ценности должны быть внутри человека.

Самое приятное в работе, по словам Натальи, это когда клиенты приходят в студию семьями, например, дочь приводит маму покрасить волосы, а своего маленького сына – постричься.

– Нашему самому маленькому гостю 5 лет, а самому взрослому – 75! И это абсолютно разные люди. Но им всем нравится честность и качество. Кстати, яркие цвета для окрашивания волос выбирают не только тинейджеры – недавно мастер Geek Chik Chik покрасила в неоново-розовый даму «серебряного» возраста.

Наталья считает свой бизнес успешным. И в финансовом плане, и по заполняемости зала, и по количеству новых клиентов. За три года студия сильно выросла.

– В этом году мы решили принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России». Подумали и решили: а почему бы и нет? Классная же идея! В одном из заданий конкурса надо было снять ролик про свой бизнес. Его нам помогла сделать одна из клиенток, наш давний и добрый друг Ольга. А когда всей командой мы посмотрели ролик про себя, поняли – да мы же крутые! Мы классные! Вообще участвовать в конкурсах нужно и полезно. Не ради приза, а ради того, чтобы понять, на каком этапе ты сейчас. Конкурс открывает глаза на многое, вдохновляет и мотивирует.

Вячеслав Романов – В 2020 году, очень непростом для экономики в целом, в условиях ограничений, связанных с пандемией, тульские предприниматели быстро перестроились работать в непривычных условиях. Поэтому победители этого конкурса – гордость Тульского региона, – говорил на церемонии награждения победителей председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Светлана Квасова – Участие в конкурсе – это престиж, возможность заявить о себе и наладить новые связи в бизнес-сообществе, – считает директор центра «Мой бизнес» Светлана Квасова. По ее словам, в сейчас в центре «Мой бизнес» в рамках нацпроектов разработаны комплексные услуги для предпринимателей на следующий год.

– Мы не вышли в финал конкурса, в следующем году попробуем еще раз и обязательно победим! – уверена Наталья Дулимова. А еще она советует всем предпринимателям, а не только начинающим, подружиться с центром «Мой бизнес»:

– Получить государственную поддержку предпринимателям в Тульской области помогут в центре «Мой бизнес», там стараются помочь по-настоящему, не для галочки. Понятно и доходчиво всё объясняют. Если нужна площадка, у них найдется вариант недорогой аренды. Нужны деньги – помогут и подскажут различные варианты, от грантов до займов и льготных кредитов. Главное – самим предпринимателям не зевать, не пропускать сроки заявок и отчетов. Еще в центре «Мой бизнес» каждый день проходят тренинги, круглые столы, лекции. Очень полезно, рекомендую!

Тула, ул. Каминского, 21. Запись по тел. +7 (920) 799-80-12.

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