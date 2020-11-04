10 наивных вопросов о COVID-19, масках и РКТ

Врач анестезиолог-реаниматолог инфекционного госпиталя Алексей Никифоров ответил на вопросы о вирусе, который дер­жит в страхе весь мир.

1. Почему нельзя лечиться от коронавируса стандартными средствами от ОРВИ, которые продаются в аптеках?

– Во-первых, лечиться самостоятельно не нужно при любом ОРВИ. В современном мире, когда медицинская помощь доступна и столько денег потрачено на научные разработки, самолечение – откровенная глупость. Во-вторых, коронавирусная инфекция – новое заболевание, оно еще до конца не изучено. Врачи всего мира пока до конца не понимают, как оно протекает и какие могут быть последствия. Даже квалифицированные доктора, чтобы лечить коронавирус, проходят дополнительную подготовку. Вирус не похож на другие, развивается быстро, так что самолечение здесь неприемлемо.

2. Стоит ли делать РКТ платно раз в неделю, например, чтобы не пропустить начало заболевания?

– Зачем его делать, если вы не болеете? Поражение легких при COVID-19 не требует особого лечения. При вирусной гриппозной пневмонии, например H1N1, сразу же присоединяется суперинфекция, которую нужно лечить антибиотиками. При коронавирусе возникает особый вид поражения легочной ткани, которое не требует серьезной коррекции, если это, конечно, не 80-90% поражения.

COVID-19 опасен не тем, что поражает легкие, а тем, что он попадает в сосуды. Вторичные осложнения, системные ответы легких, печени, почек возникают как раз после того, как вирус проник в сосуды. РКТ не показывает попадание вируса в сосуды, и, соответственно, на лечение это исследование особенно не влияет.

Но частые РКТ – это дополнительное облучение, которое без показаний принесет только вред организму.

3. Помогают ли маски защититься от коронавируса?

– Маска – один из действенных способов профилактики коронавирусной инфекции. Она распространяется с парами, которые выделяются из легких.

По последним данным, COVID-19 может распространяться в том числе и со слюной. Да, вирус очень маленький, он пройдет в поры маски, но самостоятельно делать он этого не будет. Все вирусы не летают свободно в воздухе, они боятся кислорода и распространяются только в капельках жидкости. Любая маска задерживает определенное количество жидкости.

К тому же ношение маски – это уважение друг к другу. Маска нужна в большей степени для того, чтобы не заразить никого, если ты сам заразен. При коронавирусной инфекции человек наиболее заразен в течение нескольких дней до проявления симптомов.

4. Какие маски лучше использовать: одноразовые или многоразовые?

– Обычная медицинская маска – это оптимальный вариант. Ее волей-неволей долго носить невозможно, поэтому соблазна не снимать ее неделю не будет.

Многоразовую маску, которую вы сшили сами или купили, выбросить жалко, а постирать не всегда будет время. Сейчас с доступностью масок проблем нет, в магазинах их предлагают бесплатно. Так что не пренебрегайте мерами безопасности, подумайте о себе и окружающих.

5. Опасно ли носить маску долго, не меняя?

– Жидкость, которая попадает в маску, – это благоприятная среда для роста бактерий. Как минимум может возникнуть контактный дерматит, как максимум – стрептококковые и стафилококковые инфекции кожи, которые очень неприятны и долго лечатся.

6. Нас призывают сидеть дома. А свежий воздух?

– Свежий воздух – это не только прогулки. Проветривайте! Выходить в парк, болея коронавирусной инфекцией, не нужно. Постарайтесь минимизировать контакты. Помните, что вирус начинает выделяться из клеток еще до проявления клинических симптомов.

7. Детям нужно носить маски?

– В начале пандемии считалось, что дети не участвуют в переносе инфекции. Но по последним исследованиям дети являются переносчиками. Болея бессимптомно, они могут заразить людей старшего поколения. Я рекомендовал бы научить ребенка надевать маску. Тем более что последние научные работы говорят о том, что маски абсолютно неопасны даже для людей с хроническими заболеваниями легких. Маски не задерживают CO2 и не препятствуют проникновению кислорода в кровь.

8. Нужно ли всем делать тест на коронавирус?

– Без необходимости лишняя диагностическая нагрузка не нужна. Проще и дешевле надеть маску.

9. Чем коронавирус страшнее гриппа?

– Грипп – это заболевание на 3-5 дней. Коронавирусная инфекция длится минимум 14 дней, а иногда и до месяца. На все это время человек выключается из обычной жизни, не ходит на работу и чувствует себя не очень хорошо.

10. Может ли анализ не показать COVID-19?

– Да, такое бывает. От чего это зависит, пока неясно. Сейчас исследователи предполагают, что есть разные формы коронавируса – легочная и носоглоточная. Но пока это предположения, потому что инфекция до конца еще не изучена.