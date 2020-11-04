У «Слободы» день рождения – 26 лет!

Мы спросили родных, что они думают о нашей работе. И вот что они рассказали.

Сегодня мы решили не вспоминать, как всё начиналось (постоянные читатели помнят, а для тех, кто всё же хочет перелистать выпуски газеты, вот тут всё есть), а посмотреть на нашу работу глазами тех, кто всегда рядом: мам, пап, детей и близких. Ведь именно им иногда приходится менять свои планы из-за нас, и именно они дают нам возможность делать то, что является нашей неотъемлемой частью жизни под названием «Слобода»!

Получилось достаточно оригинально и миленько. Спасибо, дорогие наши, что понимаете нас, цените, гордитесь нами и оберегаете!

Евгения Королёва, дочь дизайнера газеты Игоря Королёва и шеф-редактора портала Мyslo.ru Юлии Королёвой:

– Мои папа и мама трудятся в этом холдинге много лет, сколько я себя помню. Да что там, они и познакомились в «Слободе»! Помню, когда я была совсем маленькой, считала, что родители работают в очень крутом месте, ну раз уж в честь газеты назвали майонез! А когда подросла, поняла, насколько на самом деле серьезен их труд. Делиться с читателями правдивой и проверенной информацией, рассказывать, как поступить, помогать людям – это очень важно! Я знаю, что мои родители отдают много своей работе, и я горжусь ими.

Ирина Львовна, мама Юлии Королёвой, шеф-редактора Myslo.ru: – Я, конечно, всё понимаю, и важность, и нужность. Но я терпеть не могу работу своей дочки. Я мать, мать и еще раз мать. И неважно, сколько лет ребенку, мама всегда хочет лучшего для своих детей. Я хочу, чтобы праздник у дочери был праздником, а не дежурством, чтобы выходные она могла провести дома или путешествовать, а не сидеть в редакции и не ездить по заданиям. Чтобы она почаще расставалась со смартфоном и не сидела в своих «админках». А уж когда дело доходит до комментов на портале, так тут вообще! Я говорю себе: «Не лезь в комментарии, не читай. Сейчас давление поднимется!» Но всё равно захожу туда с надеждой, что там будет больше людей, которые похвалят редакцию, оценят их труд. Ведь он действительно непростой и очень важный.

Сергей Алексеев, сын генерального директора газеты «Слобода» Татьяны Алексеевой:

– Сколько себя помню, мама работает в «Слободе». Да мы с ней, со «Слободой», почти ровесники. Я даже снимался для какой-то то ли обложки, то ли материала внутри газеты, еще черно-белой, когда пошел в первый класс.

А еще мы с мамой вели рубрику для подростков «Таня&Сережа». Ну вернее, писала всё мама, а я рассказывал, о чем подростки переживают и что их интересует в данный момент.

Раньше я часто заходил в редакцию, сейчас больше онлайн общаюсь с программистами и разработчиками сайта – Серёгой Коваленко и Львом Рычковским, ребятами из редакции. Не только про сайт/газету – просто за жизнь, у нас много общего. А еще в «Слободе» я нашел себе жену. Вот такая у меня история со «Слободой».

Наталья Тимофеева, дочь шеф-редактора газеты «Слобода» Ларисы Тимофеевой: – Моя мама работает в газете «Слобода» всю мою жизнь, и ни разу я не слышала, что ей надоело, что она устала или ей скучно. Мама начала свой путь в газете с корректора, затем долгое время была корреспондентом и затем стала шеф-редактором «Слободы». Это долгий и очень интересный путь. Моя мама много путешествует по работе, общается с интересными людьми, посещает культурные мероприятия и концерты. Мамуля-красотуля (так я ее называю) очень добрый, отзывчивый, современный и веселый человек, поэтому эта работа ей идеально подходит. Я очень рада за маму, что она нашла свою работу мечты и наслаждается каждым днем! За это время я познакомилась практически с каждым членом этой большой семьи «Слободы». Хочу поздравить всех с 26-летием издания и пожелать дальнейших успехов, интересных статей и преданных читателей. Оставайтесь всегда такой же большой и крепкой семьей! Поздравляем «Слободу»! Вера, 4 года, дочь руководителя интернет-проектов Сергея Коваленко: Рассказывает Сергей. «Спросил свою дочь: «Кем я работаю?» Дословно диалог был следующий: – Как ты думаешь, кем я работаю?

– Доктором.

– И кого же я лечу?

– Работников своих.

– С чего ты это взяла?

– Ладно, я забыла. Кем ты работаешь? И тут уже задумался я, как объяснить 4-летнему ребенку, чем я занимаюсь, не используя слов: интернет, сайты, веб, скрам, разработка, аналитика. Короче, сказал: «Всё правильно, я доктор. Лечу коллег». Вера Ильинична, мама Тани Афанасьевой, дизайнера и ведущей «Детской странички »: – Сейчас газета сильно уменьшилась в объеме, а раньше мне казалось, что моя дочь живет на работе. Да точно живет! У всех в стране выходные, каникулы, а она на работе. Даже в Новый год как-то сидела и делала телепрограмму. А еще помню, как пришла в «Слободу» в обед, а она сказала, что у нее есть всего пять минут, чтобы со мной пообщаться, – надо рекламу верстать. Если мои подруги находят в газете ошибки, даже в прогнозе погоды, сразу звонят мне и начинают жаловаться: «Пусть Таня там скажет... Ну как же так, «Слобода»?» Очень гордилась ею, когда «Детская страничка» заняла первое место в общероссийском конкурсе, и жюри было детское! То есть дети сами выбирали, страничка какой газеты им больше нравится. И выбрали ту, что придумала Таня.

Лариса Александрова, мама редактора отдела социальных проблем Юлии Александровой:

– Дочь – журналист? Когда я узнала, что дочь хочет заниматься журналистикой, я подумала – вот здорово, интересная работа, интересные встречи, поездки, романтика. Но это было на первый взгляд, и когда семья окунулась в рутину работы, оказалось, всё совсем по-другому. Нет, встречи и поездки остались, но добавились бессонные ночи для написания интересных публикаций, ночные выезды на ДТП, когда Юля вела рубрику «Происшествия», звонки читателей по поводу несправедливости в ЖКХ и судебных делах.

Если человек работает журналистом со всей душой, то он хочет помочь людям, а моя дочь именно из этой категории. Если работаешь с полной отдачей, то семья, дети, родители должны понять. У меня, как у мамы журналистки, началась другая жизнь, она строилась исходя из того, на какой репортаж или на какое интервью едет моя дочь, дежурит ли она на сайте в выходной день или нет, пишет она статью или нет. Внучку забрать из сада, из школы, и так до тех пор, пока она не выросла (внучка). Но счастье детей для меня – это самое главное, и поэтому если моей дочери нравится работа, если она приносит ей удовольствие, и, как дочь говорит, это её «хобби», то любящая мама готова всё это терпеть. А ещё, когда читатели выражают свою благодарность, возникает гордость за своего успешного ребёнка.

Виктория Цыбульская, сестра редактора отдела социальных проблем Юлии Александровой:

– Любимые темы моей сестры – всё чрезвычайное! Она готова подорваться на пожар, ДТП, любое ЧП... В нашей семье уже давно заведено: мы присылаем Юльке всё, что видим, любые происшествия, которые могут нам случайно встретиться. Вдруг новость будет!

Сейчас пишет Юля в основном о социальных проблемах, ездит к жителям, слушает о наболевшем и всегда хочет помочь каждому, с кем общалась лично. По её словам, у нас очень много людей, которые совершенно не знают своих прав и обязанностей, не знают, куда звонить, и по любому поводу обращаются в редакцию, потому что считают, что «Слобода» точно поможет. Да, у неё мало свободного времени, ненормированный график, дежурства на сайте по выходным, и Юля всегда на связи. Но за всё время, что она работает в сфере журналистики, только «Слобода» стала для неё именно любимой работой, а коллектив редакции – хорошими друзьями, с которыми можно общаться и вне работы. Надеюсь, что Юлёк действительно счастлива и работает там, где ей по душе.

Ангелина Жильцова, жена корреспондента Артёма Жильцова:

– Я смотрю на Артема и вижу перед собой «добропорядочного журналиста, который всегда готов сварить кашу Джеку и готовить честные репортажи для читателей» – это так муж предложил начать свои впечатления.

На самом деле, я рада, что у него есть такая работа, которая его зажигает. Даже не просто его зажигает, а самое главное – помогает людям. Для меня показательно, что люди обращаются к нему напрямую, благодаря «сарафанному радио».

Работать журналистом сложно, это ведь надо одновременно быть и копирайтером, и психологом, а где-то дерзким, иметь широкий кругозор и быть беспристрастным.

А еще обидно, когда его честные журналистские расследования называют заказными. Хорошо, что такое бывает редко.

Сейчас у меня становится тепло на душе, когда понимаю, что он с недавнего времени работает с людьми, которые разделяют его профессиональные ценности. И после работы муж приходит воодушевленным, а не удрученным.

Только немного бесит, что теперь даже в половину двенадцатого ночи он может обсуждать с коллегами что-то в общем чате. Но это ведь здорово, когда все на одной волне.

Татьяна Старикова, 13 лет, дочь корреспондента Сергея Старикова:

– Мой папа работает журналистом. Он ездит на происшествия, про которые позже пишет в газете и в интернете. Иногда я читаю и смотрю, что он написал. Обычно он работает пять дней в неделю, но иногда может ездить на происшествия, а еще работать из дома и на выходных.

Его работа нужна для того, чтобы люди узнавали о происшествиях, перекрытии дорог и что еще происходит в городе – это хорошее в его работе. Плохое в его работе то, что она может быть опасной. Чтобы выполнять свою работу, папе нужны смелость, ум и крепкое здоровье. Людмила Викторовна, мама корреспондента Кристины Вернигориной: – Думаю, работа у Кристины сложная, особенно в эмоциональном плане. Каждый день нужно писать про какие-то страшные случаи и при этом оставаться спокойной и уравновешенной. Не представляю, как это! Информации много, нужно ее как-то обработать, проверить и правильно донести до читателей. Знаю, что часто в редакцию звонят люди со своими проблемами, и нужно помочь по максимуму. Дочь часто работает по вечерам, выходным и праздникам. Ведет текстовые трансляции матчей. Бывает, день проходит, а мы даже не успеваем толком пообщаться. Но меня радует, что она любит свою работу и коллектив. Пусть так и дальше будет! Полина и Паша, 7 и 9 лет, дети фотографа Дмитрия Дзюбина: Паша: «Папа наш работает фотографом. Он делает фотографии для газеты и сайта, потом они соединяются с текстом, и всё – получается газета, которую сначала отправляют на какой-то завод, а потом она появляется в магазинах. Я думаю, что сложно работать фотографом, потому что нужно сделать нормальный кадр, чтобы он был резкий, прям чёткий-чёткий. Так, как мы видим в реальности, без фотоаппарата. И ещё нужно как-то идеально поставить фото – не криво, не перевёрнуто». Полина: «Сложно работать. Буквы, которые там «говорят» в газете, надо напечатать аккуратно, чтобы ничего не порвалось». Мария Почекина, мама Леонида Почекина, вечернего редактора Myslo: – Так вышло, что я сама довольно долгое время проработала в «Слободе» – ей принадлежала сеть газетных киосков, в одном из которых я трудилась. А сын, учась в школе, приходил ко мне на работу после уроков и зачитывал «до дыр» любимые журналы и, конечно же, «Слободу». Сейчас мы с ним поменялись местами – от Лёни я раньше всех узнаю самые свежие новости. Он «шефствует» на портале в вечернее время, работает принципиально в офисе, поэтому каждый день остаётся после основной работы – получается, что рабочий день заканчивается примерно в 22-23 часа. Да и в выходные дни часто возникает необходимость связаться с кем-то из коллег, что-то уточнить, отредактировать – в общем, со смартфоном он не расстаётся. Хотелось бы, чтобы сын больше отдыхал, но он всегда говорит, что Myslo для него – не только работа, но и общение, и, в некоторой степени, психологическая разгрузка. Я не зарегистрирована на портале, но читаю его постоянно и с интересом. Люблю блоги и фоторепортажи, с тревогой читаю «Дежурную часть» – дорожные происшествия воспринимаю особенно близко к сердцу, так как и сын, и дочь много ездят по городу. Очень греют сердце добрые, позитивные новости, когда люди, обратившиеся в редакцию за помощью, смогли решить свою проблему.

Семён, 9 лет, сын Анастасии Колесовой, менеджера по рекламе: