Туляк убил «педофила» и его знакомую из-за сплетен: история чудовищной жестокости

Слухи в маленькой деревне

44-летний Сергей Рябчук (все имена героев публикации изменены по этическим соображениям. — Прим. ред.) переехал в Тульскую область в начале 2000-х. Мужчина, большую часть жизни мотавший сроки за мелкие преступления, недолго задержался на свободе. Во время застолья поругался со знакомым и убил его. Получил 8 лет колонии и освободился в начале 2012 года.

Сестра Сергея прописала его у себя — в маленьком посёлке на границе с Калужской областью. Не стремясь найти постоянное место работы, Рябчук периодически калымил на фермах, а заработанные деньги пропивал вместе со своей подругой, 36-летней Анной Николаевой. Уроженка Калуги после смерти мужа вела бродяжнический образ жизни и познакомилась с Сергеем на свалке — искали там металл, который можно сдать в пункт приёма.

Жители посёлка относились к парочке довольно благодушно: от Рябчука и Николаевой не было никаких проблем, в кражах они замечены не были. А то, что пьют, — ну так кто не пьёт нынче, рассуждали местные.

Правда, после того как пьяный Сергей с комфортом устроился на ночлег в цветнике одной из пенсионерок, напрочь затоптав розы, разъяренная женщина пустила слух, что «этот бомж за стакан водки и с мужиком переспит». Сплетня разнеслась по посёлку со скоростью лесного пожара, по пути прирастая новыми подробностями: якобы и в тюрьме он сидел не за кражи с хулиганством, а за педофилию — «родную дочь снасильничал, мерзавец».

Большая часть жителей на эти разговоры внимания не обращала — мало ли что может наплести обиженная пенсионерка. Но нашлись и те, кто припоминал Рябчуку «прошлое педофила» и поднимал на него руку. В основном, это были его собутыльники — молодые ребята, чаще всего успевшие отсидеть в колониях, которым не терпелось «спросить с петуха».

Знакомство с жертвами

К 24-м годам в графе «достижения» у воспитанника интерната Кирилла Киселёва зиял внушительный прочерк. Туляк неоднократно оказывался в поле зрения правоохранителей: несколько раз суд назначал ему условные наказания, но в 2010 году молодой человек почти на 2 года отправился в места не столь отдалённые.

Выйдя на свободу летом 2012 года, Кирилл, решив покончить с криминальным прошлым, познакомился и начал жить с девушкой, планируя сделать ей предложение. Молодые люди снимали квартиру в Калуге, но часто гостили у брата Оли — Дмитрия. В том самом посёлке, где и обитали Рябчук с Николаевой. Дмитрий помог Кириллу найти хорошую подработку в посёлке — благодаря этому мужчины стали закадычными товарищами.

30 сентября 2012 года Кирилл и Оля снова проводили время в компании Дмитрия. Отправив с утра пораньше девушку в магазин за продуктами, товарищи посвятили воскресный день распитию водки, которая закончилась довольно быстро.

— Дима вспомнил, что в посёлке есть бомж по кличке «Рябой», у которого всегда есть спиртное. Правда, с ним всегда баба его мотается, которая как лошадь водку хлещет. — Мне просто хотелось продолжить отдыхать, потому что на работу надо было только во вторник. Дима позвонил «Рябому», и тот минут через 20 принёс полтора литра спирта, — из показаний Кирилла Киселева.

Компания ускоренными темпами прикончила алкоголь Рябчука, после чего тот предложил найти еще немного спиртного и ушёл за добавкой. Приняв щедрое предложение, молодые люди вышли на улицу освежиться, дожидаясь возвращения нового товарища. В какой-то момент Дмитрий в шутку спросил у Кирилла: «Не западло ли нормальному зеку бухать с педофилом?».

Кратко пересказав сплетни, циркулирующие по посёлку, Дмитрий тут же забыл о сказанном и вернулся в квартиру. А вот пьяный Кирилл, взбесившись от услышанного, решил вызвать Рябчука на серьёзный разговор.

Выбитое «признание»

Навести справки о Рябчуке Кирилл для начала решил у его подруги. Молодой человек начал задавать бессвязные вопросы, схватив Анну за волосы, периодически нанося удары по лицу и угрожая ножом. Так и не добившись от пьяной женщины какого-либо ответа, он «успокоил» себя тем, что срезал с её головы клок волос вместе со скальпом.

Дмитрий пытался утихомирить друга, но тот едва не набросился на него — конфликт погасила вернувшаяся из магазина Оля. Вместе с братом она помогла Николаевой выйти на улицу — смыть кровь с раны под колонкой, расположенной за домом.

Так получилось, что они разминулись с Рябчуком, который в этот момент возвращался в квартиру, нагруженный новой порцией спиртного.

Кирилл радушно встретил гостя — предложил ещё раз выпить за знакомство, рассказал, что «сидел на зоне мужиком», после чего поинтересовался статусом Сергея в колонии. Тот заявил, что не хотел бы обсуждать прошлое.

— Он чё-то мямлил, мол, это дела давние. Мне сразу обидно стало, что этот гомик и педофил вот так вот увиливает от ответа. Я его предупредил, что ему ***** будет, если он не начнёт говорить. А потом с размаху дал по лицу. Он не защищался, стало быть, вину признал. Ну, я его и отмудохал. Представил, каким мучениям он дочь свою подверг, и после этого у меня такая ярость наступила — сложно описать, — рассказывал позже следователям Киселёв.

Повалив жертву на пол, Кирилл, продолжая избиение, предлагал ему сознаться в изнасиловании дочери. Перепуганный Рябчук, готовый признаться в чём угодно, закричал, что «сознаётся в грехе», надеясь, что после этого рукоприкладство прекратится. Но Кирилла это «признание» только лишь подстегнуло на новые зверства.

Пытки и убийства

Молодой человек заметил кочергу, прислоненную к растопленной печи. Выпил стопку водки, раскалил кочергу и трижды ударил Рябчука, который так и не смог подняться с пола. На крики мужчины в квартиру прибежали Анна, Оля и Дмитрий. Николаева набросилась на Кирилла, требуя, чтобы он оставил в покое её мужчину.

— Кирилл отвесил женщине несколько пощечин, а потом выставил за дверь и вышел за ней. Его не было минут 15, а из коридора доносились звуки ударов. Мой брат выпил несколько рюмок алкоголя — запить стресс, после чего отправился спать. Я тоже ушла в комнату, потому что мне было страшно, — из показаний девушки Киселёва.

Вернувшись в квартиру, Кирилл выпил еще водки, а потом решил «кончить мразь». Сначала бил Рябчука кочергой, потом ножом — от удара лезвие согнулось. Взяв новый нож, Киселёв сел на потерявшего сознание мужчину и перерезал ему горло. Труп скинул в подпол. А затем вспомнил, что в подъезде есть свидетель, которого нужно убрать — Анна.

Из показаний Кирилла Киселёва.

— Баба эта валялась в коридоре, я её пару раз ткнул ножом, а она никак не умирала. Я разозлился и начал наносить удары без разбора — в шею, грудь, руки. Только когда в горло попал, она утихомирилась. Я выкурил сигарету, ножи побросал в печку. Отмылся от крови чужой, еще водки выпил, а потом уже и полиция приехала.

Искупил?

Как выяснилось позже, полицейских на место преступления вызвал работодатель Кирилла. Мужчина проживал в соседнем доме и его разбудили крики жертв Киселёва.

Парень не стал отпираться и сразу же заявил о двойном убийстве, хладнокровно рассказывая о том, что натворил.

Следствие и судебный процесс по этому делу длились полтора года. Весной 2014 года Киселёв был признан виновным в двойном убийстве и получил наказание в виде 19 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

По информации Myslo, год назад Кирилл воспользовался «возможностью искупить вину» участием в специальной военной операции на Украине. Мужчина получил не только помилование, но и был представлен к наградам. В беседе с журналистом Myslo Кирилл, по иронии, заявил, что «не желает обсуждать прошлое», отметив лишь, что давно раскаялся и сожалеет о содеянном в 2012 году:

— В зоне СВО я получил 4 награды, множество положительных характеристик. Возвращаться к событиям 2012 года я не хочу, спасибо за понимание.