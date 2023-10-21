«Работаю в Disney и в Cirque du Soleil»: интервью с тульской цирковой артисткой, живущей в Орландо

Фото Марины Кузнецовой

Тулячка Марина Кузнецова переехала в США в 2016 году, чтобы выступать в одном из известнейших цирков мира. Девушка рассказала Myslo о том, как это было.

Марина Кузнецова — мастер спорта по спортивной гимнастике и цирковая артистка Cirque du Soleil. Тулячка уехала из родного города, когда ей было 20 лет. Сейчас ей 29, и она живет в Майами. Подробнее о жизни до и после переезда в Америку она рассказала Myslo.

Жизнь до переезда

— Где ты жила и училась в Туле?

— Я выросла и жила в Заречье, там же начала ходить в школу № 16, сейчас ее объединили с другой школой под названием «Центр образования № 27». С гимнастикой я познакомилась в МБУДО СШОР «Спортивная гимнастика», моим тренером была Марина Алексеевна Ульянова. 12 лет своей жизни я отдала этому спорту. Воспоминания о Туле остались самые положительные. Я очень скучаю по родному городу, ведь там я училась жить. Всего, что происходит сейчас, не было бы без той жизни, которая поставила меня на ноги.

— Когда ты поняла, что хочешь связать свою жизнь с цирком?

— Когда я была маленькой, меня родители отвели в цирк. Тогда я сказала, что хочу быть, как та девочка, которая выступала на сцене. В том возрасте я не придала значения этим словам, но когда я закончила со спортивной гимнастикой, мне поступило приглашение в Росгосцирк.

От такого отказаться я не смогла. Пробовала себя в нескольких жанрах, но все было не мое, пока я не попала на «Русские качели». Вот в тот момент я поняла, что хочу связать свою жизнь с цирком. Этот жанр откликнулся во мне с большой силой. Мне нравилось выполнять трюки, было интересно учиться и пробовать новое. Когда элемент получался, у меня был детский восторг. «Русские качели» — самый сложный акробатический жанр в цирке.



«Русские качели»

— Помнишь свое первое выступление? Какие эмоции ты переживала в тот момент?

— Это было в 2011 году в Брянске (там же, кстати, было и мое последнее цирковое выступление в России). Я долго занималась гимнастикой и привыкла выступать перед людьми. Но в цирке все немного по-другому, и в первый раз у меня была паника. Было очень страшно от большого количества света и огромного числа людей, громкой музыки! В такие моменты я не понимала, где я и что мне делать, куда идти…

Меня буквально трясло, но я стиснула зубы и все-таки сделала свою работу, причем очень достойно.

Со временем эти чувства приглушаются, и теперь я уже выхожу с уверенной позицией, без панических атак. Говорить полностью об отсутствии страха нельзя, он есть всегда, потому что работа сложная. Есть лишь одна попытка показать зрителю то, зачем он пришел. Выходя на манеж, ты должен думать только о том, как подарить людям счастье.

— И спортсменов, и цирковых артистов сильно нагружают на тренировках, так ли это?

— Несмотря на то, что я пришла в цирк гимнасткой и была в хорошей физической форме, мне все равно многому приходилось учиться и тренироваться. Что касается репетиций на качелях — техника прыжков разная, и учить приходилось очень много. К тому же в номере работаешь с партнером, которому необходимо доверять. И это одно из самых сложных в тренировках. Когда только приходишь в новый жанр выступлений, тренировки могут длиться по 5-6 часов.

Можно 100 раз сделать один и тот же прыжок, он не получается, но надо все равно идти и прыгать. И так изо дня в день, всю цирковую жизнь. Несмотря на то, что я уже 10 лет работаю в этом жанре, я каждый день оттачиваю свое мастерство. Если несколько дней не тренироваться, будет сложно вернуться в форму.

Все старания окупаются, когда выходишь на манеж, слышишь аплодисменты зрителей и понимаешь, что все часы, проведенные на тренировках, прошли не зря.



О работе в цирке мирового уровня

— Расскажи, как тебя пригласили в Cirque du Soleil.

Cirque du Soleil — известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях и своими синтетическими представлениями, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, причудливым дизайном и хореографией.

Фото: commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=15972

— Обычно в этом цирке есть кастинги, на которые любой артист может отправить свое резюме. Если участник подходит на конкретное шоу, то его вызывают. В моем случае ситуация была немного другой.

В цирке «Дю Солей» есть люди, которые ищут таланты по всему миру, так они нашли меня. Позвонили с предложением контракта. Это было в 2016 году, у них как раз появился номер с «Русскими качелями», и меня пригласили туда как профессионала своего дела.

У нас сейчас поставлен единственный в мире номер с качелями в женском составе. Мы выступаем 10 раз в неделю, по два раза в день. Помимо этого, у нас каждый день репетиции. Наш номер идет в финале программы, а я делаю последний трюк, самый опасный и тяжелый.

— Какая у тебя атмосфера на работе?

— У нас работает огромное количество людей из разных стран. Я бы никогда не подумала — даже есть артисты из Африки и Эфиопии. В нашем цирке все воспитаны так, что нет разделения, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Все равны, все одинаково хороши! Никто не смотрит на то, кем ты был до «Цирка дю Солей».

Когда я приехала в Америку, я не знала английского языка вообще! Пришлось учить его по ходу работы, но это никак не мешало мне. Если ты чего-то не понимаешь, другие это подскажут даже на пальцах, а будет нужно — дадут переводчика. Атмосфера очень дружественная, впрочем, как и в российском цирке.

— Было ли страшно выступать в самом известном цирке мира?

— Мне стало даже немного легче, когда я попала в Cirque du Soleil, потому что пришла туда готовым артистом. У меня было понятие, что мне делать и как. Была большая ответственность, так как я представляю Россию и Тулу. Кстати, в цирке выступает еще один туляк — гуттаперчевый человек Алексей Голобородько. Он тоже сильный артист с отличной подготовкой.

Вообще, у нас работают только профессионалы, и мне не хотелось подвести своего бывшего российского руководителя Виталия Воробьева. У меня была цель доказать, что российские артисты очень сильные.

— В каком шоу ты сейчас выступаешь?

— На данный момент я работаю в Drawn to Life by Cirque du Soleil. Это коллаборация «Цирка дю Солей» и Disney.

Такое шоу — одно во всем мире. С нами работали диснеевские и цирковые режиссеры, которые создавали это шоу. Выступление проходит на территории «Диснейленда» в Орландо, штат Флорида. Это то место, где находятся знаменитые парки-аттракционы. Получается, что я работаю и в Disney, и в Cirque du Soleil.

— Как настраиваешь себя перед выступлением?

— Каждый раз это бывает по-разному, зависит от морального состояния в целом. Обычно это обращение к самой себе: «Марина, ты все умеешь и сможешь, ты уже это делала и не один раз!» Когда я выхожу на манеж и начинаю выступать, я уже ни о чем не думаю. Вижу зрителя, фанфары и просто иду получать удовольствие от того, чем занимаюсь.

После шоу, когда зрители аплодируют стоя, я плачу. Эти эмоции не описать словами. Настоящее счастье и радость.

— А мировые звезды ходят смотреть ваши шоу?

— Когда мы выступали в Атланте, к нам после шоу за кулисы пришел Роберт Дауни Младший, сказал, как ему понравилось выступление и какие мы молодцы.

Еще есть фотография с Эриком Голдбергом, он рисовал мультипликации к нашему шоу и работал над «Томом и Джерри», «Покахонтас» и многими другими мультфильмами. Из известных звезд еще могу назвать Джона Ласстера. Он один из основателей студии Pixar.

Переезд и воспоминания о Туле

— Страшно ли было переезжать в новую для себя страну?

— Мне было не страшно, потому что я всю жизнь проводила в разъездах. С 6 лет я выезжала на сборы по гимнастике, потом с 17 лет ездила на гастроли с цирком. Мы каждые 2 месяца приезжали в новые города. При переезде в США мне было интересно узнать о новой стране, там же все совершенно другое — и язык, и менталитет.

Но по родному городу я очень скучаю, ведь там моя родина и семья. Сейчас с поездками дела обстоят сложнее, чем раньше. В Туле живут мама, папа и бабушка. Еще я очень хочу навестить своего любимого тренера Марину Алексеевну, ведь благодаря ей я работаю сейчас в лучшем цирке мира. Надеюсь, в ближайшее время все-таки получится слетать к вам!

— Когда была в Туле последний раз?

— Последний мой визит был в 2019 году. Тогда я участвовала в жизни города, работала в благотворительном фонде «Через тернии к звездам». Мы организовывали мероприятие для детей в Тульском цирке и Белоусовском парке.

Сейчас я слежу за новостями Тулы через паблики и телеграм-каналы, стараюсь не упускать важные моменты из жизни города. Смотрю, как он развивается и очень горжусь им. Наверное, когда я приеду снова, Тулу уже не узнаю!

— Пожелания читателям Myslo?

— Всё в жизни реально. Не стоит никогда отчаиваться, нужно думать только в положительном ключе и верить в то, что все получится! Главное — идти к своей цели, несмотря ни на что. Это также и мой жизненный принцип, который я всегда держу в голове.