Осенние каникулы: все – в Тульский цирк!

Гия Эрадзе — легенда циркового искусства. Все его шоу — феерия красок, захватывающих трюков и неподражаемых цирковых номеров. В этот раз король манежа привез в Тульский цирк новый беспрецедентный проект — «5 континентов».
В шоу представлены все цирковые жанры, уникальные трюки, оригинальные декорации и невероятной красоты костюмы. Каждый номер — шедевр циркового искусства.
Все номера по кирпичику выстраивают общую сюжетную линию — путешествие по пяти континентам. Зрителей ждут невероятные трюки воздушных гимнастов в постановке «Золотые рыбки», номер с хула-хупами от «Принцессы Российского цирка» Татьяны Махортовой, уникальный аттракцион Рустама Газаева с пятью канадскими бизонами.
Животных в программе невероятно много. Дрессировщики Наталия Губанова и Андрей Широкалов выступают с тиграми, пантерами, львами, леопардами и лиграми.
Конный аттракцион «Русь» — тоже единственный в своем роде. Трюки, которые на нем выполняют девушки-наездницы, никто не может повторить на такой скорости в нашей стране.
Алексей и Екатерина Плотниковы подготовили для публики потрясающий аттракцион с пятью медведями, которые ловко скачут на лошадях, приносят цветы, ритмично танцуют и играют на музыкальных инструментах.
Ну а за смех в зале отвечают клоуны — заслуженные артисты России Лада и Александр Сарнацкие — Долли и Домино.
Рассказывать о шоу Гии Эрадзе «5 континентов», которое он представил совместно с компанией «Росгосцирк», можно бесконечно, но лучше один раз увидеть его собственными глазами!
Гастроли шоу продлятся в Туле до 3 декабря. Спешите!
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