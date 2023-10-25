Осенние каникулы: все – в Тульский цирк!

erid: 4CQwVszH9pUnJiPvtTU

Туляков и гостей города будет радовать яркое и незабываемое шоу Гии Эрадзе «5 континентов», которое он представил совместно с компанией «Росгосцирк». Отличное средство, чтобы разбавить осенние будни!

Гия Эрадзе — легенда циркового искусства. Все его шоу — феерия красок, захватывающих трюков и неподражаемых цирковых номеров. В этот раз король манежа привез в Тульский цирк новый беспрецедентный проект — «5 континентов».

В шоу представлены все цирковые жанры, уникальные трюки, оригинальные декорации и невероятной красоты костюмы. Каждый номер — шедевр циркового искусства.

Все номера по кирпичику выстраивают общую сюжетную линию — путешествие по пяти континентам. Зрителей ждут невероятные трюки воздушных гимнастов в постановке «Золотые рыбки», номер с хула-хупами от «Принцессы Российского цирка» Татьяны Махортовой, уникальный аттракцион Рустама Газаева с пятью канадскими бизонами.

Животных в программе невероятно много. Дрессировщики Наталия Губанова и Андрей Широкалов выступают с тиграми, пантерами, львами, леопардами и лиграми.

Конный аттракцион «Русь» — тоже единственный в своем роде. Трюки, которые на нем выполняют девушки-наездницы, никто не может повторить на такой скорости в нашей стране.

Алексей и Екатерина Плотниковы подготовили для публики потрясающий аттракцион с пятью медведями, которые ловко скачут на лошадях, приносят цветы, ритмично танцуют и играют на музыкальных инструментах.

Ну а за смех в зале отвечают клоуны — заслуженные артисты России Лада и Александр Сарнацкие — Долли и Домино.

Рассказывать о шоу Гии Эрадзе «5 континентов», которое он представил совместно с компанией «Росгосцирк», можно бесконечно, но лучше один раз увидеть его собственными глазами!

Гастроли шоу продлятся в Туле до 3 декабря. Спешите!

Билеты можно купить онлайн:

www. circus-tula.ru

www.royalcircus.ru

Тел.: +7 (4872) 31-12-98 , 8-800-200-13-07.