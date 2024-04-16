Боевик из самых нелепых событий

«Если найду деньги, прострелю тебе ноги!»

27 июня 2011 года чета Филимоновых (имена всех героев публикации изменены. — Прим. ред.) неторопливо готовилась к предстоящей ревизии: пенсионеры трудились в почтовом отделении, пристроенном к их дому. Зинаида Викторовна возилась с бумажками, а Дмитрий Борисович пересчитывал в кассе деньги.

— У нас село махонькое, все в курсе, когда начальство приезжает с проверками: заранее закупаются куревом и прочей мелочью. Стараются не отвлекать, — рассказывал мужчина позже в суде. — Поэтому мы удивились посетителям, которые в калитку стучали требовательно. Вышел на улицу — там трое незнакомых мужчин. Говорят: мол, отец, продай пивка и сигарет. «Ладно, — думаю, — обслужу клиентуру». Провёл их к терраске, только зашёл за прилавок — а мне в лицо пистолетом тычут.

Масками лица спрятали и кричат, что мозги мне вышибут, если я пискну.

Один из разбойников приставил нож к шее почтальона, в то время как его подельник связывал руки и ноги мужчины. Третий разбойник оставался на улице и следил за окружающей обстановкой.

Из показаний Зинаиды Филимоновой:

— Только закончила отчет заполнять, очки протирала — забегает парень в комнату, в руках оружие. Дал мне затрещину, заломил руки и пистолетом в бок тыкал. Все молча делал, я чуть портки от страха не обмочила. Спрашиваю: «Милок, тебе чего надо?» Он цыкает на меня и по тумбочкам да шкафам орудует. А у нас из сбережений только шкатулка с украшениями из золота. Пытаюсь объяснить ему это, а он и говорит: «Слышал, у вас есть финансы. Найду деньги — ноги тебе прострелю, карга старая».

Безуспешные поиски накоплений почтальонов закончились так же спонтанно, как и начались: пенсионерка показала преступнику, где спрятана ювелирка, и отдала кошелёк с пенсией. Добычей грабителя стали несколько золотых цепочек, обручальное кольцо, перстень и 600 рублей. Связав женщину и отвесив ей напоследок еще пару оплеух, мужчина ретировался из дома вместе с подельниками.

Молниеносный арест

Улов в почтовом отделении тоже оказался небогатым: не обнаружив в кассе заветных миллионов, мужчины утащили с собой 4 блока сигарет, 5 бисквитных рулетов, 5 пачек сухариков, 4 банки ветчины и бутылку кваса.

— Когда выходили из почты, нам навстречу шёл мужик какой-то, мы ему сказали, что все закрыто на переучет. А сами сели в машину и поехали на речку — поесть и подумать, что дальше делать будем, — слово в слово повторяли друг за другом при задержании грабители.

Мужчин поймали через два часа после лихого налёта: прохожий, которому они заявили о переучете, нашёл связанных почтальонов, вызвал полицию и дал приметы подозреваемых. Стражи порядка обнаружили грабителей на берегу речки: насладившись украденными рулетами, они вальяжно курили и загорали.

— При задержании вели себя спокойно, сразу во всем сознались. Похищенные драгоценности и деньги изъяли. Только от оружия и масок они успели избавиться — выкинули их по пути на речку, — рассказал Myslo собственный источник из правоохранительных органов.

Троица грабителей оказалась матёрыми рецидивистами из Москвы: братья Олег и Андрей Алексеевы успели отбыть несколько сроков за грабежи и изнасилование, а Евгений Осипов только недавно освободился после 7 лет колонии, назначенных за разбой.

Из показаний Евгения Осипова:

— После отбытия наказания я себе слово дал, что начну новую жизнь.

Но чтобы начать её, не хватало денег. Жена постоянно пилила: мол, что я на ж*** сижу, диван продавливаю.

Так и получилось, что в мае я созвонился с Олегом Алексеевым, с которым вместе отбывал срок. Спросил, нет ли на примете какого дела легкого, — провернуть его, попилить прибыль и уже основательно встать на ноги. Тот обещал подумать и перезвонил в конце июня. Сказал, что они с братом срисовали барыгу конного, денег у него немерено, а живёт один — в деревне на окраине Брянской области.

Сбой в идеальном плане

К ограблению «конного барыги» подельники подготовились основательно: купили пистолет, пули, биту и нож, соорудили маски и приготовили крепкие веревки. Но накануне поездки на дело автомобиль Олега Алексеева сломался.

Из показаний Андрея Алексеева:

— У брата был корешок, который в Тульской области обосновался. Он его набрал и предложил поработать личным водителем. За 5 тысяч рублей он нас из Москвы забрал и повёз к барыге-цыгану. Он торговал лошадьми породистыми и денег имел горы.

Приехали мы к нужному адресу в районе 4 утра. А там — вовсю гулянка, народу море.

Я под предлогом выдуманным к ним подошёл узнать, в честь чего праздник. Оказывается, сын барыги женился и они отмечают второй день свадьбы всем табором.

Неожиданный сбой в идеальном плане! Посовещавшись, грабители решили не возвращаться в столицу с пустыми руками, а выбрать любой дом побогаче и обнести его. Однако водитель мужчин, подслушавший их разговор, отказался везти их куда-либо, кроме Москвы.

Из показаний Олега Алексеева:

— Парень суету начал наводить, гнать порожняк: мол, пособником не хочет быть, только вышел с чистой совестью на свободу. Ну, я ему и выбор предложил: либо затыкается и возит нас, либо остается без машины и возвращается как хочет. Он выбрал второй вариант. Я предупредил, что знаю его адрес и если он стуканет ментам, заеду пообщаться с его семьей. На том и разошлись.

Они высадили водителя и кружили на его машине по деревне. Но так и не смогли выбрать цель: либо их спугивал лай собак, либо в окнах намеченного дома горел свет. Решив, что не стоит вешать на себя еще и угон, мужчины вернулись за водителем и направились в Тульскую область.

Из показаний водителя злоумышленников:

— Уже в Тульской области, за пару километров до моего дома, Олег Алексеев приказал остановиться в первой попавшейся деревне.

Сказал, что ему жалко потраченного времени и он ограбит хоть кого-нибудь.

Пригрозил мне расправой, если я буду протестовать. Опасаясь за свою жизнь, я был вынужден дожидаться их возвращения в машине. После ограбления Алексеев заявил, что им нужно отдохнуть, а я могу катиться ко всем чертям. Я высадил их у речки и направился в полицию. Сотрудники были в курсе преступления, так что я указал им примерное местоположение преступников, после чего их и задержали.

Приговор суда

Дело в отношении братьев Алексеевых и Осипова направили в суд в марте 2012 года. Мужчинам были назначены следующие наказания:

Олег Алексеев — 10 лет колонии строгого режима;

Андрей Алексеев — 10 лет колонии строгого режима;

Евгений Осипов — 9 лет колонии строгого режима.

Кроме этого, обвиняемые выплатили почтальонам Филимоновым по 20 тысяч рублей каждый — в качестве компенсации морального вреда.