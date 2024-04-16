  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Места
  5. Высокая зарплата, соцгарантии и стабильность: НПО «СПЛАВ» приглашает туляков на работу - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Высокая зарплата, соцгарантии и стабильность: НПО «СПЛАВ» приглашает туляков на работу
erid: 4CQwVszH9pWxJ3vY9Xd

Высокая зарплата, соцгарантии и стабильность: НПО «СПЛАВ» приглашает туляков на работу

8 вопросов о работе в НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева.

Найти подходящую стабильную работу, которая приносит удовлетворение и развитие, – важная цель для многих. Помимо материальной составляющей, хорошая работа способна кардинально изменить образ жизни человека, давая ему возможность самореализоваться и быть уверенным 
в завтрашнем дне. 

Открыть новые перспективы для профессионального и личностного роста, получить возможность трудоустрой­ства можно в НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Производство расширяется, и предприятие предлагает новые вакансии. Возможности для работы и карьерного роста здесь практически безграничны. 

1. Где узнать о вакансиях? 

Кадры для оборонно-промышленного комплекса в Тульской области – вопрос современный и стратегически важный. Правительство региона сформировало штаб по обеспечению работниками предприятий ОПК. Вместе с руководителями кадровых служб организаций, министерством труда и соцзащиты, министерством образования региона прорабатываются возможные механизмы привлечения на заводы специалистов. В рамках этой работы предприятие «СПЛАВ» проводит ярмарки вакансий, первые из которых прошли в 2023 году.

Всего за прошлый год коллектив НПО увеличился на 22%. Средний возраст работающих – 43 года.

На ярмарках вакансий сотрудники НПО «СПЛАВ» рассказывают о научно-производственном объединении, его продукции и достижениях, условиях работы, социальных гарантиях и текущих вакансиях. 

IMG_3033.jpg

20 апреля на предприятии состоится ярмарка вакансий. Соискателей ждут с 9.00 до 15.00 по адресу: Тула, Щегловская Засека, 35. 

Добраться до НПО можно на брендированных автобусах. Они будут отправляться от остановки «Площадка» (вход в ТЦ «РИО») и «ДК Комбайностроителей» с 9.00 до 14.00 каждый час.

2. А зарплата хорошая?

Более чем достойная. Помимо ежемесячной зарплаты существуют и другие выплаты. Ко Дню рождения завода, Дню оружейника предусмотрены премии работникам, а по итогам года – так называемая 13-я зарплата. Также всем сотрудникам выплачивается вознаграждение в размере одного МРОТ к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Предприятие поддерживает талантливых специалистов: выплаты получают победители научных и профессиональных конкурсов. А если в семье работника случается важное событие – свадьба или рождение ребенка, – им положена выплата и дополнительные оплачиваемые отпуска.

3. Что с ДМС?

На предприятии «СПЛАВ» принято заботиться о здоровье своих работников. Для всех действует добровольное медицинское страхование, когда можно получить помощь в тульских клиниках – «Консультанте», «Эксперте», «Вирмеде» и других.

IMG_4179.jpg

На территории НПО «СПЛАВ» работает здравпункт. В нем проводят консультации врачи-терапевты и узкие специалисты (гастроэнтеролог, хирург, ЛОР, окулист, остеопат, невролог, эндокринолог, пульмонолог, ревматолог, невролог, врачи функциональной диагностики); также можно сдать анализы, пройти исследование на аппарате УЗИ экспертного класса. 

4. Где отдыхают «сплавовцы»?

Работники «СПЛАВа» пользуются санаторно-курортным лечением, а их дети отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Приведем цифры за прошлый год: путевки получили 740 сотрудников НПО и членов их семей, 170 путевок в загородные лагеря выдано детям «сплавовцев». У «СПЛАВа» есть профильная база отдыха – «Октава» в Заокском районе. На ней в 2023 году отдохнули 3120 сотрудников и членов их семей. 

Раз в год работники могут рассчитывать на частичную компенсацию санаторно-курортного лечения для всей семьи или отдыха ребенка в оздоровительном лагере. А работающие во вредных условиях и люди предпенсионного возраста получают путевки бесплатно.

5. А с жильем помогут?

Да! На предприятии существует жилищная программа. Работникам компенсируют до 2/3 затрат по выплате процентов по ипотеке в банках-партнерах. Общая сумма компенсации приличная – не менее 500 тысяч рублей.

При этом приобретаемое жилье может быть любым: и новостройкой любого застройщика, и вторичкой. В жилищной программе могут участвовать сотрудники, которые проработали на НПО «СПЛАВ» не менее трех лет. В прошлом году такими привилегиями воспользовалось более 150 работников предприятия.

6. Берут молодых или опытных? 

Сейчас на НПО «СПЛАВ» требуются работники всех возрастов. Комфортные условия здесь создают и для вчерашних выпускников, и для высококвалифицированных кадров. 

Прицельно учиться, чтобы попасть на «СПЛАВ», можно уже со школьной скамьи. Предприятие заключило соглашения о сотрудничестве с Центром образования № 59, Тульским государственным машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, Техническим колледжем им. 
С. И. Мосина ТулГУ. Для талантливой молодежи предусмотрены целевые места от предприятия. 

Специалисты службы персонала регулярно встречаются с учащимися ТулГУ, колледжей и школ, в рамках профориентационной работы в НПО проходят акции «Неделя без турникетов» и «Билет в будущее», где школьники могут увидеть, как работает научно-производственное объединение. Профориентации на «СПЛАВе» уделяют повышенное внимание. 

7. Как заботятся о пенсионерах? 

Для работников НПО «СПЛАВ», которые вышли на заслуженный отдых, продолжает действовать программа негосударственного пенсионного обеспечения. Она дает возможность за счет предприятия получать дополнительную пенсию на протяжении пяти лет.  

8. А что по спорту?

Для занятий спортом на «СПЛАВе» есть спортивно-оздоровительный центр с тренажерным залом. Работает 9 секций: мини-футбол, баскетбол, волейбол, бокс, йога и др. Любителям бассейна «СПЛАВ» компенсирует 60% от стоимости абонемента.

 

cc3e163b-4c93-41f4-901e-1b6d888d348c.png

caeea06d-37c2-4165-87d4-e710ac343fa2.png

АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева». Реклама.
Сюжет: #Естьработа
В Тульской области ищут топ-менеджеров с зарплатой до 400 000 рублей
Жизнь Тулы и области
В Тульской области ищут топ-менеджеров с зарплатой до 400 000 рублей
5 апреля, в 15:55, 21 3409 0
Графический дизайнер, психолог, таргетолог: кто и как в Тульской области может получить новую профессию бесплатно
Жизнь Тулы и области
Графический дизайнер, психолог, таргетолог: кто и как в Тульской области может получить новую профессию бесплатно
3 апреля, в 21:15, 7 2211 0
В Тульской области назрел дефицит рабочих кадров: количество вакансий обгоняет число резюме
Жизнь Тулы и области
В Тульской области назрел дефицит рабочих кадров: количество вакансий обгоняет число резюме
3 апреля, в 16:20, 46 16298 -2
Названы 97 предприятий Тульской области, которым нужны работники
Жизнь Тулы и области
Названы 97 предприятий Тульской области, которым нужны работники
5 февраля, в 10:56, 84 16603 0
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 15:38
Другие статьи по темам
Прочее
СПЛАВесть работавакансииТула
Тула – это хоккей: финал Кубка Петрова с участием АКМ впервые пройдет в оружейной столице
Тула – это хоккей: финал Кубка Петрова с участием АКМ впервые пройдет в оружейной столице
Боевик из самых нелепых событий
Боевик из самых нелепых событий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.