Высокая зарплата, соцгарантии и стабильность: НПО «СПЛАВ» приглашает туляков на работу

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8 вопросов о работе в НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева.

Найти подходящую стабильную работу, которая приносит удовлетворение и развитие, – важная цель для многих. Помимо материальной составляющей, хорошая работа способна кардинально изменить образ жизни человека, давая ему возможность самореализоваться и быть уверенным

в завтрашнем дне.

Открыть новые перспективы для профессионального и личностного роста, получить возможность трудоустрой­ства можно в НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Производство расширяется, и предприятие предлагает новые вакансии. Возможности для работы и карьерного роста здесь практически безграничны.

1. Где узнать о вакансиях?

Кадры для оборонно-промышленного комплекса в Тульской области – вопрос современный и стратегически важный. Правительство региона сформировало штаб по обеспечению работниками предприятий ОПК. Вместе с руководителями кадровых служб организаций, министерством труда и соцзащиты, министерством образования региона прорабатываются возможные механизмы привлечения на заводы специалистов. В рамках этой работы предприятие «СПЛАВ» проводит ярмарки вакансий, первые из которых прошли в 2023 году.

Всего за прошлый год коллектив НПО увеличился на 22%. Средний возраст работающих – 43 года.

На ярмарках вакансий сотрудники НПО «СПЛАВ» рассказывают о научно-производственном объединении, его продукции и достижениях, условиях работы, социальных гарантиях и текущих вакансиях.

20 апреля на предприятии состоится ярмарка вакансий. Соискателей ждут с 9.00 до 15.00 по адресу: Тула, Щегловская Засека, 35.

Добраться до НПО можно на брендированных автобусах. Они будут отправляться от остановки «Площадка» (вход в ТЦ «РИО») и «ДК Комбайностроителей» с 9.00 до 14.00 каждый час.

2. А зарплата хорошая?

Более чем достойная. Помимо ежемесячной зарплаты существуют и другие выплаты. Ко Дню рождения завода, Дню оружейника предусмотрены премии работникам, а по итогам года – так называемая 13-я зарплата. Также всем сотрудникам выплачивается вознаграждение в размере одного МРОТ к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Предприятие поддерживает талантливых специалистов: выплаты получают победители научных и профессиональных конкурсов. А если в семье работника случается важное событие – свадьба или рождение ребенка, – им положена выплата и дополнительные оплачиваемые отпуска.

3. Что с ДМС?

На предприятии «СПЛАВ» принято заботиться о здоровье своих работников. Для всех действует добровольное медицинское страхование, когда можно получить помощь в тульских клиниках – «Консультанте», «Эксперте», «Вирмеде» и других.

На территории НПО «СПЛАВ» работает здравпункт. В нем проводят консультации врачи-терапевты и узкие специалисты (гастроэнтеролог, хирург, ЛОР, окулист, остеопат, невролог, эндокринолог, пульмонолог, ревматолог, невролог, врачи функциональной диагностики); также можно сдать анализы, пройти исследование на аппарате УЗИ экспертного класса.

4. Где отдыхают «сплавовцы»?

Работники «СПЛАВа» пользуются санаторно-курортным лечением, а их дети отдыхают в детских оздоровительных лагерях. Приведем цифры за прошлый год: путевки получили 740 сотрудников НПО и членов их семей, 170 путевок в загородные лагеря выдано детям «сплавовцев». У «СПЛАВа» есть профильная база отдыха – «Октава» в Заокском районе. На ней в 2023 году отдохнули 3120 сотрудников и членов их семей.

Раз в год работники могут рассчитывать на частичную компенсацию санаторно-курортного лечения для всей семьи или отдыха ребенка в оздоровительном лагере. А работающие во вредных условиях и люди предпенсионного возраста получают путевки бесплатно.

5. А с жильем помогут?

Да! На предприятии существует жилищная программа. Работникам компенсируют до 2/3 затрат по выплате процентов по ипотеке в банках-партнерах. Общая сумма компенсации приличная – не менее 500 тысяч рублей.

При этом приобретаемое жилье может быть любым: и новостройкой любого застройщика, и вторичкой. В жилищной программе могут участвовать сотрудники, которые проработали на НПО «СПЛАВ» не менее трех лет. В прошлом году такими привилегиями воспользовалось более 150 работников предприятия.

6. Берут молодых или опытных?

Сейчас на НПО «СПЛАВ» требуются работники всех возрастов. Комфортные условия здесь создают и для вчерашних выпускников, и для высококвалифицированных кадров.

Прицельно учиться, чтобы попасть на «СПЛАВ», можно уже со школьной скамьи. Предприятие заключило соглашения о сотрудничестве с Центром образования № 59, Тульским государственным машиностроительным колледжем им. Никиты Демидова, Техническим колледжем им.

С. И. Мосина ТулГУ. Для талантливой молодежи предусмотрены целевые места от предприятия.

Специалисты службы персонала регулярно встречаются с учащимися ТулГУ, колледжей и школ, в рамках профориентационной работы в НПО проходят акции «Неделя без турникетов» и «Билет в будущее», где школьники могут увидеть, как работает научно-производственное объединение. Профориентации на «СПЛАВе» уделяют повышенное внимание.

7. Как заботятся о пенсионерах?

Для работников НПО «СПЛАВ», которые вышли на заслуженный отдых, продолжает действовать программа негосударственного пенсионного обеспечения. Она дает возможность за счет предприятия получать дополнительную пенсию на протяжении пяти лет.

8. А что по спорту?

Для занятий спортом на «СПЛАВе» есть спортивно-оздоровительный центр с тренажерным залом. Работает 9 секций: мини-футбол, баскетбол, волейбол, бокс, йога и др. Любителям бассейна «СПЛАВ» компенсирует 60% от стоимости абонемента.

АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева». Реклама.