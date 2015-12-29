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Dreen Gay

Dreen Gay

Dreen Gay — трибьют американской группы Green Day, основанной в 1987 году в Окленде и одной из самых влиятельных панк-рок команд за всю историю музыки.

Green Day не нуждаются в особом представлении — на счету у ребят 11 студийных альбомов, проданных тиражом более 65 млн. экземпляров, множество престижных наград, среди которых неоднократно присутствует Грэмми, и миллионы преданных фанатов по всему миру.

Dreen Gay — мощное сочетание культовых, олдскульных треков и громких хитов нулевых.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
4 ноября 2017, суббота
22:00
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