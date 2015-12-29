Dreen Gay — трибьют американской группы Green Day, основанной в 1987 году в Окленде и одной из самых влиятельных панк-рок команд за всю историю музыки.

Green Day не нуждаются в особом представлении — на счету у ребят 11 студийных альбомов, проданных тиражом более 65 млн. экземпляров, множество престижных наград, среди которых неоднократно присутствует Грэмми, и миллионы преданных фанатов по всему миру.

Dreen Gay — мощное сочетание культовых, олдскульных треков и громких хитов нулевых.