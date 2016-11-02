Комедия в двух действиях. Уильям Сомерсет Моэм.

Перевод с английского В. Нестерова.

Режиссер-постановщик: Заслуженный деятель искусств России Алексей Малышев.

Художник-постановщик: Заслуженный художник России Александр Дубровин.

Режиссер: заслуженный работник культуры России Лариса Козлова.

Художник по костюмам: Елена Погожева.

Хореография: Валерий Сухов.

Музыкальное оформление заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

Долгожданным возвращением на сцену можно назвать комедию «Женское постоянство». 25 лет назад это название украшало афишу театра, спектакль прошел более 100 раз с неизменными аншлагами и восторгом публики, так как «Женское постоянство» посвящено одной из насущных тем всех времен — взаимоотношениям Мужчины и Женщины.

Уильям Сомерсет Моэм прожил долгую жизнь (1874 -1965). Многим знакомы лучшие его романы: «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу», «Острие бритвы». Драматургия С. Моэма менее известна, но именно она принесла автору сенсационный успех и достаточно денег, чтобы вести независимый образ жизни.

Любовь есть вечная тайна мира. Два незнакомых человека, встретившись и ощутив власть любви, соединяют свои жизни. А потом что-то случается, и она уходит… Разгадке этой тайны и посвящен спектакль. Как тонко заметил С. Моэм душевный, покой можно обрести не в работе или удовольствиях не в миру или монастыре, а только в своем сердце.

Режиссер Алексей Малышев пристрастен ставить пьесы о женских судьбах: «Веер леди У.» в постановке режиссера уже несколько сезонов пользуется неизменной любовью зрителей. По желанию постановщиков «Женское постоянство» составит дилогию с «Веером леди У.», художник спектакля Александр Дубровин даже подчеркивает это деталями оформления.

Мужчина и женщина… Два нерасторжимых единства: любви, борьбы, противоположностей. В этом тонко разобрался О. Уайльд, и столь же изящно делает это Моэм.

В спектакле заняты: Ольга Красикова, Игорь Небольсин, Елена Попенко, Любовь Спирихина, Марина Анисимова, Юрий Богородицкий, Алексей Емельянов, Лариса Киеня, Данил Русинов, Полина Шатохина, Николай Бутенин, Ирина Бавтрикова.