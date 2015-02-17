Женитьба
Кадриль в 2-х действиях по одноимённому произведению Н. Гоголя.
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Сергей Сачков
Балетмейстер — Денис Ляпин
Режиссёр по пластике и сцен. бою — Максим Авдеев
Действующие лица и исполнители:
- Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста — Ярославна Прилепская
- Арина Пантелеймоновна, тётка — Тамара Слышкова
- Фёкла Ивановна, сваха — Валентина Силко
- Подколесин, служащий, надворный советник — Алексей Чуков
- Кочкарёв, друг его — Виталий Прилепский
- Яичница, экзекутор — Игорь Берзон
- Анучкин, отставной пехотный офицер — Пётр Зырянов
- Жевакин, моряк — Салимжан Исмангулов
- Дуняшка, девочка в доме — Евгения НАЗАРОВА
- Степан, слуга Подколесина — Александр Вешников, Артём Козенков
Стоимость билетов: 300 Р (1−13 ряд), 270 Р (14−17 ряд), 100 Р (откидные места).
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
3 ноября 2017, пятница
20:00