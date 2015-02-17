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Женитьба

Женитьба

Кадриль в 2-х действиях по одноимённому произведению Н. Гоголя.

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шинкарёв
Художник-постановщик — Сергей Сачков
Балетмейстер — Денис Ляпин
Режиссёр по пластике и сцен. бою — Максим Авдеев

Действующие лица и исполнители:

  • Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста — Ярославна Прилепская
  • Арина Пантелеймоновна, тётка — Тамара Слышкова
  • Фёкла Ивановна, сваха — Валентина Силко
  • Подколесин, служащий, надворный советник — Алексей Чуков
  • Кочкарёв, друг его — Виталий Прилепский
  • Яичница, экзекутор — Игорь Берзон
  • Анучкин, отставной пехотный офицер — Пётр Зырянов
  • Жевакин, моряк — Салимжан Исмангулов
  • Дуняшка, девочка в доме — Евгения НАЗАРОВА
  • Степан, слуга Подколесина — Александр Вешников, Артём Козенков

Стоимость билетов: 300 Р (1−13 ряд), 270 Р (14−17 ряд), 100 Р (откидные места).

 
Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
3 ноября 2017, пятница
20:00
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