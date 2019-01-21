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Запретный плод

Запретный плод

В Тульской филармонии им. Михайловского пройдет спектакль — драматическая фантазия в 2-х действиях.

Спектакль стал событием в театральном мире Москвы, получил высокую оценку как профессиональных критиков, так и обычных зрителей (официальный аккаунт спектакля в инстаграме @studio_scrypt).

…Первое действие спектакля «Запретный плод» происходит в утробе матери, где брат и сестра готовятся к выходу в мир людей. Маленькие человечки умны, талантливы, любознательны, много самых главных вещей в этой жизни в них заложила генетика и Бог. Брат и сестра переживают всё то, что переживают их родители, слышат окружающий мир, слышат голос Бога, а в конце первого действия слышат и свой приговор — аборт.

Во втором действии зрители становятся свидетелями конфликта родителей еще не родившихся детей. Вместе с ними мы пытаемся понять, что привело их к этому страшному слову, и учимся слышать голоса тех, кто должен появиться на свет — не безымянных зародышей, лишённых права выбора, а наше единственное продолжение, без которого нет смысла ни в любви, ни в жизни.

Мы — это кто? Что такое любовь? А грех? Жизнь — она зачем? Эти вопросы не каждый день нам удается обсудить со своими детьми. Но если мы вместе с ними посмотрим спектакль «Запретный плод», то разговор на эту тему возникнет обязательно.

 

Впервые пьеса «Запретный плод» была представлена на фестивале «Вера и слово» в 2016 году. Спектакль был создан при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ, в Туле он пройдет при поддержке Тульской епархии.

Гастроли спектакля «Запретный плод» по России начались 2 сентября 2018 года с Дальнего Востока.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
25 февраля 2019, понедельник
18:30
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