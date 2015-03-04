Восемь любящих женщин

Режиссер-постановщик — Максим Казанцев

Художник-постановщик — Ирина Блохина

Балетмейстер — Марина Макарова

Музыкальное оформление — Максим Морозов

В спектакле заняты:

Бабушка — засл. арт. РСФСР Светлана Таршис

Луиза — Нинель Платонова

Шанель — Валентина Кинарова

Габи — Марина Лагутина

Сюзон — Ирина Товологина

Огюстина — Любовь Ермакова

Катрин — Виталина Зинченко

Пьеретта — Надежда Ермакова

Действие пьесы разворачивается в заснеженной французской деревне, где в особняке в канун Рождества собирается семья. Но праздник не состоится, так как хозяин дома убит. Восемь женщин, близких хозяину дома, начинают расследование… Подозрение падает одновременно на всех и на каждую в отдельности, так что разрешение действия окажется более чем непредсказуемым. Интрига сохраняется до самого финала, так что разглядеть убийцу среди восьми милых дам будет совсем не просто, ведь каждая обладает целым набором женских уловок и причуд, способных запутать даже самого внимательного детектива…