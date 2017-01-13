В ожидании его
Михаил Хейфец. Комедийная фантазия в 2-х действиях.
Режиссер-постановщик — Вадим Кондратьев.
Художник-постановщик — Наталья Агарева.
Музыкальное оформление — Максим Морозов.
Героини спектакля, женщины разных возрастов, каждая со своей судьбой, — решаются на знакомство в
интернете и приходят на свидание в старый парк. Впрочем, через некоторое время, выясняется абсурдность их положения: становится ясно, что все они стали жертвой розыгрыша.
Череда весёлых, забавных и трогательных сценических ситуаций, обрамлённая узнаваемой вязью женских характеров, — складывается в изысканный узор, в котором неожиданно переплетаются судьбы героинь. Лирические нотки, преломленные тонким юмором и точными жизненными наблюдениями автора, — вот то, что никого в зрительном зале не оставит равнодушным.
Действующие лица и исполнители:
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Пожилая — Заслуженная
артистка Р. Ф. СветланаТаршис
- Блондинка — Елена Дударь
- Пропащая — Юлия Барабаш
- Интеллигентка — Ирина Товологина
- Молодая — Наталья Илецкая
- Массовик — Александр Халилеев