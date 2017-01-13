В ожидании его

Михаил Хейфец. Комедийная фантазия в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик — Вадим Кондратьев.

Художник-постановщик — Наталья Агарева.

Музыкальное оформление — Максим Морозов.

Героини спектакля, женщины разных возрастов, каждая со своей судьбой, — решаются на знакомство в

интернете и приходят на свидание в старый парк. Впрочем, через некоторое время, выясняется абсурдность их положения: становится ясно, что все они стали жертвой розыгрыша.

Череда весёлых, забавных и трогательных сценических ситуаций, обрамлённая узнаваемой вязью женских характеров, — складывается в изысканный узор, в котором неожиданно переплетаются судьбы героинь. Лирические нотки, преломленные тонким юмором и точными жизненными наблюдениями автора, — вот то, что никого в зрительном зале не оставит равнодушным.

Действующие лица и исполнители: