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Три поросенка

Три поросенка

Режиссер-постановщик — Татьяна Орловская.

Художник-постановщик — Фарзат Халилов.

Музыкальное оформление — Максим Морозов.

Современная версия английской народной сказки про дружбу и верность озорных бесстрашных трех поросят, поющих AIice и танцующих в стиле хип — хоп.

Действующие лица и исполнители:

  • Ниф-Ниф — Ирина Товологина
  • Нуф-Нуф — Марина Лагутина
  • Наф-Наф — Нинель Платонова
  • Волк — Алексей Яблонский
Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
30 апреля 2017, воскресенье
12:00
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