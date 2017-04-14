Три поросенка

Режиссер-постановщик — Татьяна Орловская.

Художник-постановщик — Фарзат Халилов.

Музыкальное оформление — Максим Морозов.

Современная версия английской народной сказки про дружбу и верность озорных бесстрашных трех поросят, поющих AIice и танцующих в стиле хип — хоп.

Действующие лица и исполнители: