Три поросенка
Режиссер-постановщик — Татьяна Орловская.
Художник-постановщик — Фарзат Халилов.
Музыкальное оформление — Максим Морозов.
Современная версия английской народной сказки про дружбу и верность озорных бесстрашных трех поросят, поющих AIice и танцующих в стиле хип — хоп.
Действующие лица и исполнители:
- Ниф-Ниф — Ирина Товологина
- Нуф-Нуф — Марина Лагутина
- Наф-Наф — Нинель Платонова
- Волк — Алексей Яблонский
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
30 апреля 2017, воскресенье
12:00