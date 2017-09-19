афиша
афиша
Регистрация
Свадьба в Малиновке

Свадьба в Малиновке

Музыкальный театр «Петербургская оперетта» представит в Туле постановку «Свадьба в Малиновке».

«Свадьба в Малиновке» в исполнении артистов «Петербургской оперетты» — это искрометная игра прекрасного актерского ансамбля, красивые голоса и открытые лица, великолепные танцевальные номера, изумительной красоты костюмы и удивительные декорации, создающие эфект трехмерного изображения, прекрасные стихи Альбины Шульгиной, которые сплетаются с чарующими, знакомыми с детства мелодиями Александрова и уносят в мир любви и юмора.

Справки по телефонам: 8−905−621−60−02, 79−03−86.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
27 ноября 2017, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.