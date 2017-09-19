Свадьба в Малиновке
Музыкальный театр «Петербургская оперетта» представит в Туле постановку «Свадьба в Малиновке».
«Свадьба в Малиновке» в исполнении артистов «Петербургской оперетты» — это искрометная игра прекрасного актерского ансамбля, красивые голоса и открытые лица, великолепные танцевальные номера, изумительной красоты костюмы и удивительные декорации, создающие эфект трехмерного изображения, прекрасные стихи Альбины Шульгиной, которые сплетаются с чарующими, знакомыми с детства мелодиями Александрова и уносят в мир любви и юмора.
Справки по телефонам: 8−905−621−60−02, 79−03−86.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
27 ноября 2017, понедельник
19:00