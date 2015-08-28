Робин Хоудон принадлежит к людям разносторонне талантливым — он актер, режиссер, писатель, комедиограф.

«Шикарная свадьба» написана феерическим пером, с юмором и ошеломляющими перевертышами.

Уже сшито свадебное платье, в отеле заказан номер для новобрачных, уже съехались многочисленные родственники и друзья — свадьба должна быть шикарной! Но все подпортил мальчишник, после которого жених проснулся в гостинице за два часа до торжественного бракосочетания, рядом с ним была… не его невеста!..

Стук в дверь привел Билла в себя, зато в панику впала неизвестная, узнавшая голос своего друга Тома. Желание Билла все скрыть заводит ситуацию в тупик. Перепутано все: двери, горничные, невесты и женихи! Свадебное платье оказывается всем впору! В результате этой сумасшедшей гонки судьба мудро дает каждому герою найти свою половину.

«Шикарная свадьба» — остроумная, изобретательная, неистощимая на выдумку комедия, способная поднять настроение у самого черного меланхолика!

Действующие лица и исполнители:

Билл — Артём Александров

Том — Александр Халилеев

Рэйчел — Нинель Платонова

Джуди — Ирина Товологина

Джули — Светлана Дубовская, арт. Елена Дударь

Дафни — Наталья Жданова

Перевод с английского: Валентина Хитрово-Шмырова

Сценическая редакция: Александра Коровкина

режиссер-постановщик: Татьяна Орловская

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Художник по костюмам: Елена Погожева

Музыкальное оформление: Максим Морозов

Балетмейстер-постановщик: Марина Макарова