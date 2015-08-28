Шикарная свадьба
Робин Хоудон принадлежит к людям разносторонне талантливым — он актер, режиссер, писатель, комедиограф.
«Шикарная свадьба» написана феерическим пером, с юмором и ошеломляющими перевертышами.
Уже сшито свадебное платье, в отеле заказан номер для новобрачных, уже съехались многочисленные родственники и друзья — свадьба должна быть шикарной! Но все подпортил мальчишник, после которого жених проснулся в гостинице за два часа до торжественного бракосочетания, рядом с ним была… не его невеста!..
Стук в дверь привел Билла в себя, зато в панику впала неизвестная, узнавшая голос своего друга Тома. Желание Билла все скрыть заводит ситуацию в тупик. Перепутано все: двери, горничные, невесты и женихи! Свадебное платье оказывается всем впору! В результате этой сумасшедшей гонки судьба мудро дает каждому герою найти свою половину.
«Шикарная свадьба» — остроумная, изобретательная, неистощимая на выдумку комедия, способная поднять настроение у самого черного меланхолика!
Действующие лица и исполнители:
- Билл — Артём Александров
- Том — Александр Халилеев
- Рэйчел — Нинель Платонова
- Джуди — Ирина Товологина
- Джули — Светлана Дубовская, арт. Елена Дударь
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Дафни —
НатальяЖданова
Перевод с английского: Валентина Хитрово-Шмырова
Сценическая редакция: Александра Коровкина
режиссер-постановщик: Татьяна Орловская
Художник-постановщик: Ирина Блохина
Художник по костюмам: Елена Погожева
Музыкальное оформление: Максим Морозов
Балетмейстер-постановщик: Марина Макарова