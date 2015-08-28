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Шикарная свадьба

Шикарная свадьба

Робин Хоудон принадлежит к людям разносторонне талантливым — он актер, режиссер, писатель, комедиограф.

«Шикарная свадьба» написана феерическим пером, с юмором и ошеломляющими перевертышами.

Уже сшито свадебное платье, в отеле заказан номер для новобрачных, уже съехались многочисленные родственники и друзья — свадьба должна быть шикарной! Но все подпортил мальчишник, после которого жених проснулся в гостинице за два часа до торжественного бракосочетания, рядом с ним была… не его невеста!..

Стук в дверь привел Билла в себя, зато в панику впала неизвестная, узнавшая голос своего друга Тома. Желание Билла все скрыть заводит ситуацию в тупик. Перепутано все: двери, горничные, невесты и женихи! Свадебное платье оказывается всем впору! В результате этой сумасшедшей гонки судьба мудро дает каждому герою найти свою половину.

«Шикарная свадьба» — остроумная, изобретательная, неистощимая на выдумку комедия, способная поднять настроение у самого черного меланхолика!

Действующие лица и исполнители:

  • Билл — Артём Александров
  • Том — Александр Халилеев
  • Рэйчел — Нинель Платонова
  • Джуди — Ирина Товологина
  • Джули — Светлана Дубовская, арт. Елена Дударь
  • Дафни — Наталья Жданова

Перевод с английского: Валентина Хитрово-Шмырова
Сценическая редакция: Александра Коровкина
режиссер-постановщик: Татьяна Орловская
Художник-постановщик: Ирина Блохина
Художник по костюмам: Елена Погожева
Музыкальное оформление: Максим Морозов
Балетмейстер-постановщик: Марина Макарова

Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
26 февраля 2017, воскресенье
18:00
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