афиша
афиша
Регистрация
Семейный уик-энд

Семейный уик-энд

Приглашаем вас на премьеру иронической комедии по пьесе Жана Пуаре «Семейный уик-энд».

Режиссер-постановщик — заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Чепелев.

Художник-постановщик — заслуженный художник России Александр Дубровин.

Художник по костюмам — Елена Погожева.

Музыкальное оформление — заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

О, Париж! Город тайн, загадок, любви, и авантюр — именно там и происходит действие комедии Ж. Пуаре «Семейный уик-энд».

Бес в ребро толкнул добропорядочного семьянина Стефана на сомнительный для него поступок: проводив жену на самолет, домой он возвращается не один, а с юной музой по имени Жюли… В самый романтичный и неподходящий момент подобно грому с ясного неба раздается звонок в дверь. Жена. Как? Зачем? Откуда? Стефан в панике: что делать? Черных ход закрыт! Прыгать из окна высоко! Что ж! остается открыть дверь и признаться Софи, что Жюли… его дочь. Да-да!

Хитрость Стефана, наивность Жюли, мудрость Софи доводят ситуацию до высшей точки кипения, необыкновенное разрешение которой в руках умной Софи…

Действующие лица и исполнители:

  • Жюли — Инна Медведева, Мария Попова
  • Стефан — Тимур Курбангалеев, Виктор Чепелев
  • Софи — Ольга Красикова
  • Мсье Вальтер — Игорь Небольсин
  • Фредерик — Юрий Богородицкий
  • Марлен — Наталья Дружинина
  • Домработник — Антон Архипов
Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
29 апреля 2017, суббота
18:30
 В календарь
 В календарь
30 апреля 2017, воскресенье
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика