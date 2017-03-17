Приглашаем вас на премьеру иронической комедии по пьесе Жана Пуаре «Семейный уик-энд».

Режиссер-постановщик — заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Чепелев.

Художник-постановщик — заслуженный художник России Александр Дубровин.

Художник по костюмам — Елена Погожева.

Музыкальное оформление — заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

О, Париж! Город тайн, загадок, любви, и авантюр — именно там и происходит действие комедии Ж. Пуаре «Семейный уик-энд».

Бес в ребро толкнул добропорядочного семьянина Стефана на сомнительный для него поступок: проводив жену на самолет, домой он возвращается не один, а с юной музой по имени Жюли… В самый романтичный и неподходящий момент подобно грому с ясного неба раздается звонок в дверь. Жена. Как? Зачем? Откуда? Стефан в панике: что делать? Черных ход закрыт! Прыгать из окна высоко! Что ж! остается открыть дверь и признаться Софи, что Жюли… его дочь. Да-да!

Хитрость Стефана, наивность Жюли, мудрость Софи доводят ситуацию до высшей точки кипения, необыкновенное разрешение которой в руках умной Софи…

Действующие лица и исполнители: