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Рядовые

Рядовые

Премьера спектакля состоялась 5 мая 2009 года. Лауреат V Всероссийского фестиваля «На пороге юности» (Рязань — 2010 г.)

Лауреат XII Международного театрально-телевизионного фестиваля «Этот День Победы…» (Москва — 2010 г.)

Лауреат премии Центрального Федерального Округа в области литературы и искусства (Москва — 2011 г.)

Драматическая баллада в 2-х действиях.

Продолжительность спектакля 2 часа

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Сергей Мазанов

Консультант по вокалу — Марина Федосеева

Действующие лица и исполнители:
Марья — Евгения Сидорова
Дервоед — Михаил Головко
Буштец — Евгений Кашин
Соляник — Максим Авдеев
Одуванчик — Ярослав Беседин / Ярослав Харитонов
Дугин — Евгений Кудрявцев / Денис Казаков
Лида — Наталья Сёмкина / Елена Смолина
Лейтенант — Станислав Емельяненко
Вера Дугина — Ярославна Прилепская
Наста — Заслуженная Артистка Р. Ф. Валентина Силко
Люська — Ассоль Лучихина
Снайпер — Ярослав Беседин / Артём Козенков

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
5 мая 2017, пятница
17:00
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