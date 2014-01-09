Рядовые
Премьера спектакля состоялась 5 мая 2009 года. Лауреат V Всероссийского фестиваля «На пороге юности» (Рязань — 2010 г.)
Лауреат XII Международного театрально-телевизионного фестиваля «Этот День Победы…» (Москва — 2010 г.)
Лауреат премии Центрального Федерального Округа в области литературы и искусства (Москва — 2011 г.)
Драматическая баллада в 2-х действиях.
Продолжительность спектакля 2 часа
Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель
Художник-постановщик — Сергей Мазанов
Консультант по вокалу — Марина Федосеева
Действующие лица и исполнители:
Марья — Евгения Сидорова
Дервоед — Михаил Головко
Буштец — Евгений Кашин
Соляник — Максим Авдеев
Одуванчик — Ярослав Беседин / Ярослав Харитонов
Дугин — Евгений Кудрявцев / Денис Казаков
Лида — Наталья Сёмкина / Елена Смолина
Лейтенант — Станислав Емельяненко
Вера Дугина — Ярославна Прилепская
Наста — Заслуженная
Люська — Ассоль Лучихина
Снайпер — Ярослав Беседин / Артём Козенков