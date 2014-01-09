Премьера спектакля состоялась 5 мая 2009 года. Лауреат V Всероссийского фестиваля «На пороге юности» (Рязань — 2010 г.)

Лауреат XII Международного театрально-телевизионного фестиваля «Этот День Победы…» (Москва — 2010 г.)

Лауреат премии Центрального Федерального Округа в области литературы и искусства (Москва — 2011 г.)

Драматическая баллада в 2-х действиях.

Продолжительность спектакля 2 часа

Режиссер-постановщик — Заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев

Художник-постановщик — Сергей Мазанов

Консультант по вокалу — Марина Федосеева