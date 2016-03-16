Русским Шекспиром называли Н. С. Лескова современники. Широта натур его героев, страстность, безудержность чувств привлекают читателя до сего дня. Лесков написал единственную пьесу «Расточитель», которая впервые и будет представлена на тульской сцене.

Купец Фирс Князев — некоронованный король в своем городке. Все ему подвластно. Обаятелен до невозможности и нет ему отказа ни в чем: ни в суде, нив коммерции, ни в женской ласке! А ему вынь да положь Марину Гуслярову, которой он противен. Князев страстно жаждет Марину, добиваясь то лаской, то угрозами.

А здесь, так некстати, возвращается из Германии друг детства Марины — купец Иван Молчанов, (опекуном которого когда-то был Князев) и требует возвратить свои законные двести тысяч…

И начинается детектив, достойный пера Агаты Кристи. Все приходит в движение: начинаются предательства, подлоги, поджоги, доносительства, в ход идет даже яд!.. Сталкиваются характеры страстные, натуры мощные, незнающие середины, идущие до конца.

Лесков — человек крутого и вспыльчивого темперамента, таковы и его герои, говорящие потрясающе красивым русским языком, слышать который — наслаждение!

Без сомнения, зрителей ждут сильные ощущения!

Действующие лица и исполнители: