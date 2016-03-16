Расточитель
Русским Шекспиром называли
Купец Фирс Князев — некоронованный король в своем городке. Все ему подвластно. Обаятелен до невозможности и нет ему отказа ни в чем: ни в суде, нив коммерции, ни в женской ласке! А ему вынь да положь Марину Гуслярову, которой он противен. Князев страстно жаждет Марину, добиваясь то лаской, то угрозами.
А здесь, так некстати, возвращается из Германии друг детства Марины — купец Иван Молчанов, (опекуном которого когда-то был Князев) и требует возвратить свои законные двести тысяч…
И начинается детектив, достойный пера Агаты Кристи. Все приходит в движение: начинаются предательства, подлоги, поджоги, доносительства, в ход идет даже яд!.. Сталкиваются характеры страстные, натуры мощные, незнающие середины, идущие до конца.
Лесков — человек крутого и вспыльчивого темперамента, таковы и его герои, говорящие потрясающе красивым русским языком, слышать который — наслаждение!
Без сомнения, зрителей ждут сильные ощущения!
Действующие лица и исполнители:
- Иван Максимович Молчанов, купец — Андрей Харенко
- Марья Парменовна, жена его — Наталья Красильникова
- Пармен Семенович Мякишев, тесть Молчанова, купец — Анатолий Кирьяков
- Анна Семеновна, жена его, купчиха — Заслуженная артистка России Наталья Дружинина
- Фирс Григорьевич Князев, купец — Николай Бутенин
- Иван Николаевич Колокольцев, товарищ Молчанова, городской голова — Юрий Богородицкий
- Вонифатий Викентьевич Минутка, думский секретарь, из поляков Заслуженный артист России — Валерий Жуков
- Калина Дмитриевич Дробадонов, дядя Молчанова, купец Народный артист России — Борис Заволокин
- Иван Петрович Канунников, купец — Олег Есауленко
- Заслуженный артист России — Игорь Небольсин
- Марина Николаевна Гуслярова, молодая женщина — Лариса Киеня
- Старуха, мать Марины, слепая Заслуженная артистка России — Ирина Федотова
- Павлуша Челночек, мастеровой — Дмитрий Чепушканов
- Чёрная сотня — Антон Архипов, Максим Старцев