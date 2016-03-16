афиша
афиша
Регистрация
Расточитель

Расточитель

Русским Шекспиром называли Н. С. Лескова современники. Широта натур его героев, страстность, безудержность чувств привлекают читателя до сего дня. Лесков написал единственную пьесу «Расточитель», которая впервые и будет представлена на тульской сцене.

Купец Фирс Князев — некоронованный король в своем городке. Все ему подвластно. Обаятелен до невозможности и нет ему отказа ни в чем: ни в суде, нив коммерции, ни в женской ласке! А ему вынь да положь Марину Гуслярову, которой он противен. Князев страстно жаждет Марину, добиваясь то лаской, то угрозами.

А здесь, так некстати, возвращается из Германии друг детства Марины — купец Иван Молчанов, (опекуном которого когда-то был Князев) и требует возвратить свои законные двести тысяч…

И начинается детектив, достойный пера Агаты Кристи. Все приходит в движение: начинаются предательства, подлоги, поджоги, доносительства, в ход идет даже яд!.. Сталкиваются характеры страстные, натуры мощные, незнающие середины, идущие до конца.

Лесков — человек крутого и вспыльчивого темперамента, таковы и его герои, говорящие потрясающе красивым русским языком, слышать который — наслаждение!

Без сомнения, зрителей ждут сильные ощущения!

Действующие лица и исполнители:

  • Иван Максимович Молчанов, купец — Андрей Харенко
  • Марья Парменовна, жена его — Наталья Красильникова
  • Пармен Семенович Мякишев, тесть Молчанова, купец — Анатолий Кирьяков
  • Анна Семеновна, жена его, купчиха — Заслуженная артистка России Наталья Дружинина
  • Фирс Григорьевич Князев, купец — Николай Бутенин
  • Иван Николаевич Колокольцев, товарищ Молчанова, городской голова — Юрий Богородицкий
  • Вонифатий Викентьевич Минутка, думский секретарь, из поляков Заслуженный артист России — Валерий Жуков
  • Калина Дмитриевич Дробадонов, дядя Молчанова, купец Народный артист России — Борис Заволокин
  • Иван Петрович Канунников, купец — Олег Есауленко
  • Заслуженный артист России — Игорь Небольсин
  • Марина Николаевна Гуслярова, молодая женщина — Лариса Киеня
  • Старуха, мать Марины, слепая Заслуженная артистка России — Ирина Федотова
  • Павлуша Челночек, мастеровой — Дмитрий Чепушканов
  • Чёрная сотня — Антон Архипов, Максим Старцев
Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
Тула, роспект Ленина, 34а
28 января 2017, суббота
18:30
 В календарь
 В календарь
12 февраля 2017, воскресенье
18:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика