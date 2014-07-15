Борис Акунин. Криминальная комедия в 2-х действиях.

Режиссер-постановщик: Владимир Ветрогонов.

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Дубровин.

Художник-постановщик: Ольга Кулагина

Художник по костюмам: Елена Погожева.

Балетмейстер: Валерий Сухов.

Сценическое движение: заслуженный артист России Игорь Небольсин.

Музыкальное оформление: заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

На тульской сцене – Борис Акунин, автор модных детективов «Азазель», «Тайный советник», «Турецкий гамбит» и многих других, придумавший фантом чиновника особых поручений Эраста Фандорина.

Криминальная комедия «Пиковый валет» полна тайн, мистификаций, подлогов, авантюр, азарта.

Пара Дмитрий Савин и Маша Масленникова, русские Бони и Клайд, работают на загляденье виртуозно! Деньги делают из воздуха красиво и непринуждённо! Чего стоит одна «Небывалая лотерея недвижимости», которую они придумали: за двадцать пять рублей человек мог выиграть особняк, виллу, доходный дом в лучших европейских городах. Выигрыш проверялся на месте, от счастья многие падали в обморок!

Как только Эраст Фандорин нападал на след мошенников, они растворялись в пространстве, оставив на месте преступления карту «Пиковый валет», свой фирменный знак. На авантюристов расставляют полицейские сети, они ускользают, как ужи. В их «лохотрон» попадают Губернатор Москвы, графиня Опраксина, богач Самсон Еропкин и множество других лиц…

Действие переносит зрителя то на Губернаторский бал, то на каток, на паперть церкви, то в зал суда… Зрелище обещает быть незабываемым! А любовь? Конечно же, в «Пиковом валете» есть любовь, вернее ее романтический ореол, пытающийся догнать исчезающую коляску с кумиром…