Пётр Мамонов
Легенда российской музыки Пётр Мамонов в сотрудничестве с молодыми музыкантами представит не просто рок-н-рольную программу, а развернёт настоящее драматическое действие.
Программа называется «Приключения Незнайки». В основе — тексты детского писателя Николая Носова. Последние годы Петр Мамонов увлечен коллекционированием советского винила. Как-то он наткнулся на пластинку про Незнайку и решил, что этот текст очень актуален.
«Незнайка был очень креативный парень. Он делал все изумительно по-своему, не так, как все. Но не так, как все, сразу означает: „Уйди“. Начал играть, играет хорошо — не так, стихи — не так, нарисовал всех — не так. Вот наши молодые люди, которые нам всем не верят, которые в капюшонах бегают по углам, это для них. Потому что у них болит, они одиноки», — убежден музыкант и актер Петр Мамонов.
Петр Мамонов — постановка, голос, гитара.
Грант Минасян — барабаны.
Илья Урезченко — бас.
Алекс Грицкевич — электроника, клавишные.
Слава Лосев — духовые, клавишные.
Цена билета: 1100−2200 Р.
Телефон для справок: 8−4872−36−77−96.