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Пётр Мамонов

Пётр Мамонов

Легенда российской музыки Пётр Мамонов в сотрудничестве с молодыми музыкантами представит не просто рок-н-рольную программу, а развернёт настоящее драматическое действие.

Программа называется «Приключения Незнайки». В основе — тексты детского писателя Николая Носова. Последние годы Петр Мамонов увлечен коллекционированием советского винила. Как-то он наткнулся на пластинку про Незнайку и решил, что этот текст очень актуален.

«Незнайка был очень креативный парень. Он делал все изумительно по-своему, не так, как все. Но не так, как все, сразу означает: „Уйди“. Начал играть, играет хорошо — не так, стихи — не так, нарисовал всех — не так. Вот наши молодые люди, которые нам всем не верят, которые в капюшонах бегают по углам, это для них. Потому что у них болит, они одиноки», — убежден музыкант и актер Петр Мамонов.

Петр Мамонов — постановка, голос, гитара.

Грант Минасян — барабаны.

Илья Урезченко — бас.

Алекс Грицкевич — электроника, клавишные.

Слава Лосев — духовые, клавишные.

Цена билета: 1100−2200 Р.

Телефон для справок: 8−4872−36−77−96.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
11 мая 2017, четверг
19:00
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