Москва – Петушки
7 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
7 ноября 2020, суббота
18:30
21 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
7 ноября, суббота 19:30
₽ Билеты: 700 ₽
15 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1800 ₽