14 октября на сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» приглашает отправиться в космическое путешествие по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»!

Пластический спектакль «Маленький принц» от театра-студии «Мюсли» – это опыт путешествия по фантастическим вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении...

Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звезд.