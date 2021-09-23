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Маленький принц

Маленький принц

14 октября на сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» приглашает отправиться в космическое путешествие по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»!

Пластический спектакль «Маленький принц» от театра-студии «Мюсли» – это опыт путешествия по фантастическим вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении...
 
 
Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звезд.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 октября 2021, четверг
19:00
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Касса
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
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24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Джокер
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16 октября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Мураками
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26 ноября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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