Маленький принц
14 октября на сцене Городского концертного зала театр-студия «Мюсли» приглашает отправиться в космическое путешествие по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»!
Пластический спектакль «Маленький принц» от театра-студии «Мюсли» – это опыт путешествия по фантастическим вселенным и попытка разглядеть тот космос, который скрывается внутри каждого из нас. Под музыку Дэвида Боуи, групп Pink Floyd и Queen артисты и зрители отправляются в путешествие вместе со знакомыми с детства героями, одетыми в стилистике стимпанка, но всё так же говорящими о дружбе, любви, детстве и взрослении...
Спектакль интерактивный, а это значит, что зрители помогут Маленькому принцу вырастить самую прекрасную Розу, найти родник в пустыне и разглядеть верную дорогу среди звезд.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
14 октября 2021, четверг
19:00
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
26 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽