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Максим Аверин

Максим Аверин

30 октября в Городском концертном зале состоится авторский моноспектакль Максима Аверина — «Научи меня жить», который в разных версиях посмотрели более 300 тысяч зрителей в 192 городах России от Сахалина до Калининграда и в 20-ти странах мира- Европы, Ближнего Востока, Америки и Австралии.
 
Максим Аверин – один из ведущих и популярных актеров России, успешный киноактер, ведущий телешоу, режиссер. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.
 
Моноспектакль «Научи меня жить» обещает расширить представление
зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста.
 
Это не творческая встреча, не концерт, - это именно моноспектакль,
полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная
мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской
звуковой и световой партитуры, выдающимся видеорядом.
 
Это спектакль, в котором Актер остается один на один с публикой и
открывает свою душу в этом диалоге. Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника.
Убедительная и положительная энергия, излучаемая Актером дарит
Вдохновение и Мечту, проникая в самое сердце.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
30 октября 2021, суббота
19:00
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Касса
Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Технодинамика
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13 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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