30 октября в Городском концертном зале состоится авторский моноспектакль Максима Аверина — «Научи меня жить», который в разных версиях посмотрели более 300 тысяч зрителей в 192 городах России от Сахалина до Калининграда и в 20-ти странах мира- Европы, Ближнего Востока, Америки и Австралии.

Максим Аверин – один из ведущих и популярных актеров России, успешный киноактер, ведущий телешоу, режиссер. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.

Моноспектакль «Научи меня жить» обещает расширить представление

зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста.

Это не творческая встреча, не концерт, - это именно моноспектакль,

полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная

мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской

звуковой и световой партитуры, выдающимся видеорядом.

Это спектакль, в котором Актер остается один на один с публикой и

открывает свою душу в этом диалоге. Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника.

Убедительная и положительная энергия, излучаемая Актером дарит

Вдохновение и Мечту, проникая в самое сердце.