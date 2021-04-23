Максим Аверин
30 октября в Городском концертном зале состоится авторский моноспектакль Максима Аверина — «Научи меня жить», который в разных версиях посмотрели более 300 тысяч зрителей в 192 городах России от Сахалина до Калининграда и в 20-ти странах мира- Европы, Ближнего Востока, Америки и Австралии.
Максим Аверин – один из ведущих и популярных актеров России, успешный киноактер, ведущий телешоу, режиссер. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.
Моноспектакль «Научи меня жить» обещает расширить представление
зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста.
Это не творческая встреча, не концерт, - это именно моноспектакль,
полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная
мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской
звуковой и световой партитуры, выдающимся видеорядом.
Это спектакль, в котором Актер остается один на один с публикой и
открывает свою душу в этом диалоге. Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника.
Убедительная и положительная энергия, излучаемая Актером дарит
Вдохновение и Мечту, проникая в самое сердце.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
30 октября 2021, суббота
19:00
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽