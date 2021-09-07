Любовная отповедь
12 и 26 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
Монолог темпераментной Грасиэлы (Елена Басова) слушает манекен в
мужском костюме, сидящий в кресле и читающий газету. Когда главная
героиня вспоминает счастливые и трагические моменты своей жизни, за
тонкой пеленой полупрозрачной ткани оживают призраки: богатой свекрови, слуги, мужчины, с которым у Грасиэлы могла бы случиться действительно счастливая любовь. Они помогают Елене Басовой - Грасиэле - играть спектакль своей жизни. Но это лишь аккомпанемент, под который актриса мастерски исполняет сольную партию.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты на спектакль можно только в кассе театра.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
12 сентября 2021, воскресенье
18:30
26 сентября 2021, воскресенье
18:30
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽