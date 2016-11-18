Популярный анекдотический сюжет — возвращение жены домой, где ее супруг развлекается с любовницей, — лежит в основе антрепризного спектакля «Ловушка для мужа», поставленного Владимиром Ивановым, режиссером и актером, неоднократно сотрудничавшим с Театром им. Вахтангова. По сюжету примерный семьянин и будущий политик Стефан решается изменить своей чересчур правильной благоверной Софи с молоденькой девушкой. Короткая интрижка, однако, оборачивается большими хлопотами и приключениями.

В ролях: Федор Добронравов, Елена Сафонова, Мария Болонкина, Татьяна Васильева.

Цена билетов от 1000 до 2600 Р.

Телефоны для справок: 8 (905) 621-60-02 и 55-01-17.