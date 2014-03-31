Карнавал в Вероне

Театральная фантазия в 2-х действиях по пьесе «Чума на оба ваши дома». Названием пьесы послужила известная строка из пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Пьеса Григория Горина в 2-х действиях.

Историю о Ромео и Джульетте, своею жизнью соединивших непримиримых врагов — Монтекки и Капулетти, кажется, знают все!

Но велико человеческое любопытство и всегда хочется знать, а как потом жила Верона? Достигнутый мир воцарился навечно? Или червь ненависти продолжал делать свое дело?

Остроумец и мудрец Гр. Горин сочинил для театра свою версию событий. А писал он, как известно, ярко, эмоционально, с юмором.

Нет, вражда в Вероне не прекратилась! Стало еще хуже… Бойня продолжается… Вражда кланов живуча. И Герцог Веронский решается на последний отчаянный шаг: прекратить вековую вражду через бракосочетание семей Ромео и Джульетты. Род Монтекки должен выбрать жениха, род Капулетти — невесту.

Они встретились: Антонио Монтекки и Розалина Капулетти и… не понравились друг другу!.. Но в голове умного и предприимчивого Антонио (пятьдесят тысяч невестиного приданого не шутка!) родился план: чтобы не сердить Герцога, надо сыграть свадьбу, поделить приданое и честно расстаться.

Любовь — коварная штука… Начинается детектив: на фоне Веронского карнавала вдруг открываются страшные тайны, скрещиваются клинки, рождаются дети, умирают и воскресают потерянные герои… Выживет ли возникшая любовь на этот раз? Воцарится ли она, наконец, в душах и сердцах Веронцев?

Режиссер-постановщик: Владимир Ветрогонов.

Художник-постановщик: заслуженный художник России Александр Дубровин.

Действующие лица и исполинтели:

Герцог Веронский — засл.арт.России Виктор Ананьин

Брат Лоренцо, просвещенный монах — Анатолий Кирьяков

Джорджио, негоциант — Юрий Богородицкий, Андрей Нецветаев

Синьор Монтекки — нар.арт.России Борис Заволокин

Бенволио, племянник — Сергей Сергеев

Балтазар, слуга — Сергей Пыжов

Старейший родстввенник — Олег Есауленко

Старший родственник — Николай Бутенин

Антонио, дальний родственник — Алексей Соловьев

Синьор Капулетти — засл.арт.России Валерий Жуков

Синьора Капулетти — засл.арт.России Наталья Савченко

Валентин, ее племянник — Антон Архипов

Самсон, слуга — засл.арт.России Андрей Сидоренко

Розалина, племянница — Инна Медведева

Полиция — засл.арт. России Игорь Небольсин