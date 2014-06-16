Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик: Ирина Блохина.

«Как боги» — новая пьеса известного современного писателя и драматурга Юрия Полякова. Его «Одноклассники» много лет с успехом шли на тульской сцене.

В семье дипломата в отставке Гаврюшина кормилицей стала жена Вера Николаевна, уникальный специалист по этикету, своего рода Пигмалион, преобразующий неотесанных брутальных мужчин в хорошего тона бизнесменов. Спрос на услугу оказался большим, график работы Веры Николаевны расписан на многие месяцы вперед.

Очередной предмет для «окультуривания» сибиряк Артем Бударин буквально выворачивает жизнь Гаврюшиных наизнанку, неожиданно внедряясь в нее… С первого взгляда в него влюбляется дочь хозяев Алена. В нужную минуту Бударин спасает из финансовой западни сына Гаврюшина. Бударин может все! Он с легкостью преодолевает все сложности! Энергичный, напористый, он завораживает своей молодой силой и Веру Николаевну…

«Живи, как душа просит!» — эта странная философия Артема Бударина втягивает его в непростые отношения с женщинами семьи. Для него нет никаких запретов и внутренних ограничений. К тому же и глава семейства смотрит на все сквозь пальцы… Живи, как душа хочет! Хочешь — сделай! Нужно — возьми! Мешают — отодвинь!

Ю. Поляков соединяет драму с комедией, трагедию с фарсом, делает это мастерски, остро, смешно, пародийно, парадоксально.

Героев спектакля ждут большие испытания, шокирующие открытия, неожиданные повороты судьбы. И удивиться, действительно, есть чему…

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Виктор Ананьин, Геннадий Вершинин, Наталья Савченко, Любовь Спирихина, артисты Марина Анисимова, Елена Берестнева, Тимур Курбангалеев, Сергей Сергеев, Алексей Соловьев.