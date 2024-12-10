13 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» — комедия по пьесе Ольги Степновой.



8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но… оба застряли в лифте! Воля случая или превратность судьбы? Стильный, респектабельный, богатый строитель-бизнесмен и... неформал, живущий по своим понятиям. Что может быть общего между этими людьми? Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы… Прекрасный повод поделиться друг с другом взглядами на жизнь, попутно узнавая, что общего у них гораздо больше, чем они предполагали…



Театр-постановщик: Театр Дениса Матросова. В ролях: Денис Матросов и Игорь Лифанов. Продолжительность: 130 минут с антрактом.