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Двое в лифте, не считая текилы

Двое в лифте, не считая текилы

13 декабря в Городском концертном зале покажут спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» — комедия по пьесе Ольги Степновой.

8 марта двое абсолютно разных мужчин спешат к своим любимым женщинам, но… оба застряли в лифте! Воля случая или превратность судьбы? Стильный, респектабельный, богатый строитель-бизнесмен и... неформал, живущий по своим понятиям. Что может быть общего между этими людьми? Праздник в самом разгаре, диспетчер не отвечает, и у кого-то есть бутылка текилы… Прекрасный повод поделиться друг с другом взглядами на жизнь, попутно узнавая, что общего у них гораздо больше, чем они предполагали…

Театр-постановщик: Театр Дениса Матросова. В ролях: Денис Матросов и Игорь Лифанов. Продолжительность: 130 минут с антрактом. 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
13 декабря 2024, пятница
19:00
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