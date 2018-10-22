Премьера спектакля «Чудики» по мотивам рассказов Василия Шукшина, бенефис знаменитого актера Федора Добронравова, состоится 19 декабря в городе Новомосковск и 20 декабря в городе Тула.

В основу спектакля положены рассказы русского режиссера и писателя Василия Шукшина, девять рассказов — девять ролей Фёдора Добронравова. В первом действии зрители увидят сценическое переложение рассказов «Чередниченко и цирк», «Космос, нервная система и шмат сала», «Экзамен», «Микроскоп» и «Миль пардон, мадам», во втором — рассказы «Верую!», «Приезжий», «Непротивленец Макар Жеребцов» и «Коленчатые валы».

Для актера игра на сцене, перевоплощение — это тяжелая работа, и ментальная, и физическая. В спектакле «Чудики» Федор Добронравов эту работу проделывает мастерски, с полной самоотдачей. Вжиться в роль — это мастерство, вжиться в девять разных ролей за вечер — настоящее искусство. И зрители вместе с героями вновь смогут задуматься о собственной жизни, остаться наедине с собой и своими мыслями, осознать, что все поправимо, если ты знаешь один маленький секрет — относиться ко всему с легкостью и самоиронией.

Дополнительная информация по тел.: 8(499)700-1000

В ролях: н.а. Р. Ф. Федор Добронравов, Ольга Лерман, Иван Добронравов, Александр Чернявский, Наталья Рыжих.

Режиссер-постановщик — Александр Назаров,

Продюсер — Екатерина Сарычева,

Сценограф — Илария Никоненко,

Художник по костюмам — Лада Шведова.

Продолжительность спектакля: 3 часа с антрактом