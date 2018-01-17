Елена Яковлева и Сергей Маковецкий в комедийной постановке режиссера Александра Огарева «Бумажный брак» по пьесе Сергея Бодрова-старшего и Ганны Слуцки.

Крепко сколоченный брак — это когда все рассчитано и умно. Он не может быть счастливым, потому что нет сильных чувств, но и не может быть неудачным, потому что каждый получает то, что ему надо. Сергей Маковецкий, Елена Яковлева и Владимир Панков играют историю трех одиночеств. Сумасбродный богач-иностранец, которому недостает любви и ласки, предлагает своей нервной домработнице поиграть в супругов. Несносный Стивен то ли всерьез болен, то ли характер у него всегда такой. Сиделка мечтает сбежать с осточертевшей подмосковной виллы, врач хочет перебраться в США… А на самом деле только вместе эти трое могут выжить. Все они, разумеется, одиноки и несчастны.

Изначально эта история, сочиненная сценаристом и мастером телесериального мыла Ганной Слуцки, должна была лечь в основу фильма «Сиделка», который планировал снимать Сергей Бодров с Ингеборге Дапкунайте, Джоном Малковичем и Бодровым-младшим. Но фильм не состоялся, и сценарий стал пьесой.