Безумный день или женитьба Фигаро
Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов
Художник-постановщик: Ирина Блохина
Балетмейстер: Марина Макарова
Художник по костюмам: Ирина Блохина
Музыкальное оформление: Максим Морозов
Комедия «Женитьба Фигаро», придуманная придворным часовщиком Бомарше, на протяжении трех столетий пользуется огромным успехом благодаря идеальной, словно часовой механизм, композиции, динамичности и юмору, который не утратил своей свежести.
Главный секрет успеха, конечно, в характере главного героя: талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но он полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное — он влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, выкручиваться на суде, обрести потерянных родителей, испытать предательство друга, мнимую измену молодой жены, но при этом не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя…
Действующие лица и исполнители:
- граф Альмавива — Алексей Яблонский
- Графиня — Марина Лагутина
- Фигаро — Артём Александров
- Сюзанна, первая камеристка графини — Ирина Товологина
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Марселина, ключница — Засл. арт. РФ
НатальяЖданова
- Антонио, садовник — Максим Игнатов
- Фаншетта, дочь Антонио — Евгения Кобзарь
- Керубино, первый паж графа — Александр Халилеев
- Бартоло, севильский врач — Вадим Нефедов
- Базиль, учитель музыки — Дмитрий Сокольцов
- Дон Гусман Бридуазон, судья — Вячеслав Голубков
- Дубльмен, секретарь суда — Артём Майдуров
- Судебный пристав — Николай Вострецов
- Грипсолейл, молодой пастушок — Егор Гречнев
- Молодая пастушка — Наталья Илецкая