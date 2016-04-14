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Безумный день или женитьба Фигаро

Безумный день или женитьба Фигаро

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов
Художник-постановщик: Ирина Блохина
Балетмейстер: Марина Макарова
Художник по костюмам: Ирина Блохина
Музыкальное оформление: Максим Морозов

Комедия «Женитьба Фигаро», придуманная придворным часовщиком Бомарше, на протяжении трех столетий пользуется огромным успехом благодаря идеальной, словно часовой механизм, композиции, динамичности и юмору, который не утратил своей свежести.

Главный секрет успеха, конечно, в характере главного героя: талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но он полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное — он влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, выкручиваться на суде, обрести потерянных родителей, испытать предательство друга, мнимую измену молодой жены, но при этом не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя…

Действующие лица и исполнители:

  • граф Альмавива — Алексей Яблонский
  • Графиня — Марина Лагутина
  • Фигаро — Артём Александров
  • Сюзанна, первая камеристка графини — Ирина Товологина
  • Марселина, ключница — Засл. арт. РФ Наталья Жданова
  • Антонио, садовник — Максим Игнатов
  • Фаншетта, дочь Антонио — Евгения Кобзарь
  • Керубино, первый паж графа — Александр Халилеев
  • Бартоло, севильский врач — Вадим Нефедов
  • Базиль, учитель музыки — Дмитрий Сокольцов
  • Дон Гусман Бридуазон, судья — Вячеслав Голубков
  • Дубльмен, секретарь суда — Артём Майдуров
  • Судебный пристав — Николай Вострецов
  • Грипсолейл, молодой пастушок — Егор Гречнев
  • Молодая пастушка — Наталья Илецкая
Где и когда?
Новомосковский театр драмы
Новомосковский театр драмы
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
19 февраля 2017, воскресенье
18:00
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