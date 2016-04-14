Безумный день или женитьба Фигаро

Режиссер-постановщик: Дмитрий Краснов

Художник-постановщик: Ирина Блохина

Балетмейстер: Марина Макарова

Художник по костюмам: Ирина Блохина

Музыкальное оформление: Максим Морозов

Комедия «Женитьба Фигаро», придуманная придворным часовщиком Бомарше, на протяжении трех столетий пользуется огромным успехом благодаря идеальной, словно часовой механизм, композиции, динамичности и юмору, который не утратил своей свежести.

Главный секрет успеха, конечно, в характере главного героя: талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но он полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное — он влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», в течение которого ему предстоит плести интриги, выкручиваться на суде, обрести потерянных родителей, испытать предательство друга, мнимую измену молодой жены, но при этом не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя…

Действующие лица и исполнители: