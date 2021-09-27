Белые ночи
8 и 22 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 8 октября и 22 октября можно по ссылкам.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
8 октября 2021, пятница
19:00
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1600-3200 ₽
24 октября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
9 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽