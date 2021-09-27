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Белые ночи

Белые ночи

8 и 22 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билеты на 8 октября и 22 октября можно по ссылкам.
 
Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
8 октября 2021, пятница
19:00
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Касса
Александр Малинин
Купить билет
10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
VIX Всероссийский фестиваль персонального мастерства SOLO-STAR-2021
Купить билет
24 октября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 350 ₽
Воровайки. Концерт памяти Юрия Алмазова
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21 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-3300 ₽
F.P.G
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9 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Поющие гитары
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11 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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