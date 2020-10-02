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«Тулица» — «Протон»

«Тулица» — «Протон»

3 октября на центральном манеже стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и саратовским «Протоном».

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Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
3 октября 2020, суббота
17:00
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Касса
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Автобусный тур «Куликово поле»
Купить билет
4 октября - 4 ноября
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Музыка в темноте
Купить билет
26 октября, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-3000 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
Купить билет
19 ноября, четверг 18:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
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