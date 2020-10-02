«Тулица» — «Протон»
3 октября на центральном манеже стадиона «Аресенал» состоится игра между нашей «Тулицей» и саратовским «Протоном».
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Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
3 октября 2020, суббота
17:00
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
4 октября - 4 ноября
₽ Билеты: 2150-2400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
26 октября, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200-3000 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
19 ноября, четверг 18:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽