СамоВар Трефен 2017
Rolling Anarchy MCC и motolulka.ru представляют Зимний мотослет «СамоВар Трефен 2017» с программой «Ночное сияние».
Программа дневная:
- скайоринг (только колясычи с человеком обутым в лыжи)
- Царь горв
- кольцевая гонка
Программа вечерняя (после заката):
- драгрейсинг
- кольцевая гонка по глади озера
- награждение. Призы и подарки — от motolulka.ru и организаторов
- большой салют
«СамоВар Трефен» — это место, свободное от автомобилей, квадриков и снегоходов, — только мотоциклы.
Формат — палаточный, по договоренности — кемпинговый.
Стоянка автомобилей находится в 3 км от лагеря.
Стоимость стоянки:
для мотоцикла — 500 руб.
участие — 500 руб.
стоянка авто — 1500 руб.
Этап «Царь горы» очень опасен — принимайте полные меры безопасности.
Не рекомендуется выходить на лёд в ночное время.
Контакты: 8−926−036−80−13, 8−920−770−66−77, 8−925−792−01−81.
Где и когда?
Грицовский, Венёвский район
Тел.:
10 февраля 2017, пятница
10:00
11 февраля 2017, суббота
10:00
12 февраля 2017, воскресенье
10:00
13 февраля 2017, понедельник
10:00