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СамоВар Трефен 2017

СамоВар Трефен 2017

Rolling Anarchy MCC и motolulka.ru представляют Зимний мотослет «СамоВар Трефен 2017» с программой «Ночное сияние».

Программа дневная:

  • скайоринг (только колясычи с человеком обутым в лыжи)
  • Царь горв
  • кольцевая гонка

Программа вечерняя (после заката):

  • драгрейсинг
  • кольцевая гонка по глади озера
  • награждение. Призы и подарки — от motolulka.ru и организаторов
  • большой салют

«СамоВар Трефен» — это место, свободное от автомобилей, квадриков и снегоходов, — только мотоциклы.

Формат — палаточный, по договоренности — кемпинговый.

Стоянка автомобилей находится в 3 км от лагеря.

Стоимость стоянки:

для мотоцикла — 500 руб.

участие — 500 руб.

стоянка авто — 1500 руб.

Этап «Царь горы» очень опасен — принимайте полные меры безопасности.

Не рекомендуется выходить на лёд в ночное время.

Контакты: 8−926−036−80−13, 8−920−770−66−77, 8−925−792−01−81.

Где и когда?
Грызловский разрез
Грызловский разрез
Грицовский, Венёвский район
Тел.:
10 февраля 2017, пятница
10:00
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11 февраля 2017, суббота
10:00
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12 февраля 2017, воскресенье
10:00
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