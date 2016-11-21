Rolling Anarchy MCC и motolulka.ru представляют Зимний мотослет «СамоВар Трефен 2017» с программой «Ночное сияние».

Программа дневная:

скайоринг (только колясычи с человеком обутым в лыжи)

Царь горв

кольцевая гонка

Программа вечерняя (после заката):

драгрейсинг

кольцевая гонка по глади озера

награждение. Призы и подарки — от motolulka.ru и организаторов

большой салют

«СамоВар Трефен» — это место, свободное от автомобилей, квадриков и снегоходов, — только мотоциклы.

Формат — палаточный, по договоренности — кемпинговый.

Стоянка автомобилей находится в 3 км от лагеря.

Стоимость стоянки:

для мотоцикла — 500 руб.

участие — 500 руб.

стоянка авто — 1500 руб.

Этап «Царь горы» очень опасен — принимайте полные меры безопасности.

Не рекомендуется выходить на лёд в ночное время.

Контакты: 8−926−036−80−13, 8−920−770−66−77, 8−925−792−01−81.