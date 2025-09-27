27 и 28 сентября в манеже МСК «Тулица» (ул. Санаторная, 3) состоится международный фестиваль детских любительских цирковых коллективов им. Михаила Ивановича Шуйдина.

В программе — 160 конкурсных номеров: воздушная гимнастика, акробатика, жонглирование и эквилибр от 300 юных талантов со всей страны.

Вход свободный.