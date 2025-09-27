Фестиваль детских любительских цирковых коллективов
27 и 28 сентября в манеже МСК «Тулица» (ул. Санаторная, 3) состоится международный фестиваль детских любительских цирковых коллективов им. Михаила Ивановича Шуйдина.
В программе — 160 конкурсных номеров: воздушная гимнастика, акробатика, жонглирование и эквилибр от 300 юных талантов со всей страны.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула , Тула
27 сентября 2025, суббота
10:00
28 сентября 2025, воскресенье
10:00
20 сентября - 1 октября
11 сентября - 1 октября
4 октября, суббота 00:00
2 - 5 октября
30 сентября, вторник 00:00
3 февраля - 4 октября 2024