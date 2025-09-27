  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Спорт
  4. Фестиваль детских любительских цирковых коллективов - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Фестиваль детских любительских цирковых коллективов

Фестиваль детских любительских цирковых коллективов

27 и 28 сентября в манеже МСК «Тулица» (ул. Санаторная, 3) состоится международный фестиваль детских любительских цирковых коллективов им. Михаила Ивановича Шуйдина.

В программе — 160 конкурсных номеров: воздушная гимнастика, акробатика, жонглирование и эквилибр от 300 юных талантов со всей страны.

Вход свободный. 

 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
27 сентября 2025, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
28 сентября 2025, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Август
20 сентября - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 сентября - 1 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Изумительная Мокси
4 октября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
(Не)искусственный интеллект
2 - 5 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Лига чемпионов УЕФА 2025/2026. «Кайрат» — «Реал Мадрид»
30 сентября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Звериный рейс
3 февраля - 4 октября 2024
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.