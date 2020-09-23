Тула. Кремль. 500 лет
В честь 500-летия Тульского Кремля приглашаем Вас в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей.
Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.
12.00-13.20 - автобусная экскурсия по городу.
13.30-14.30 - экскурсия на территории Тульского Кремля.
Сбор группы: центр приема гостей Тульской области (ул. Демонстрации 1А).
Стоимость:
- 800 руб. - дети и пенсионеры;
- 850 руб. - взрослые.
В целях безопасности необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски).
Количество мест ограничено!
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00, 8-920-272-39-39.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
27 сентября 2020, воскресенье
12:00
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
25 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽