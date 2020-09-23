Тула. Кремль. 500 лет

В честь 500-летия Тульского Кремля приглашаем Вас в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей.

Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.

12.00-13.20 - автобусная экскурсия по городу.

13.30-14.30 - экскурсия на территории Тульского Кремля.

Сбор группы: центр приема гостей Тульской области (ул. Демонстрации 1А).

Стоимость:

800 руб. - дети и пенсионеры;

850 руб. - взрослые.

В целях безопасности необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски).

Количество мест ограничено!

Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00, 8-920-272-39-39.