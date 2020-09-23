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Тула. Кремль. 500 лет

Тула. Кремль. 500 лет

В честь 500-летия Тульского Кремля приглашаем Вас в путешествие по старинным улицам с обзором основных памятников и достопримечательностей.

Вас ждёт знакомство с историческими событиями и личностями, связанными с древней крепостью, построенной 5 веков назад на границе с Диким полем для защиты Русского государства.
 
12.00-13.20 - автобусная экскурсия по городу.
13.30-14.30 - экскурсия на территории Тульского Кремля.
 
Сбор группы: центр приема гостей Тульской области (ул. Демонстрации 1А).
 
Стоимость: 
  • 800 руб. - дети и пенсионеры;
  • 850 руб. - взрослые. 
В целях безопасности необходимо иметь при себе индивидуальные средства защиты (маски).
 
Количество мест ограничено! 
 
Действует предварительная запись по тел.: 8 800 201-71-00, 8-920-272-39-39.
 
Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
27 сентября 2020, воскресенье
12:00
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Касса
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Пенкин
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20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Олег Митяев
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17 октября, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Александр Серов
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25 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
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