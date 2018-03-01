Соревнования по постройке иглу
4 марта около нижнего пруда Центрального парка состоятся соревнования по постройке иглу в двух возрастных категориях: взрослые и школьные команды.
Предварительные заявки на участие можно подать до 2 марта включительно, написав сообщение на почту a.e.miller@mail.ru.
3 марта в 12:00 состоится консультация по строительству иглу: практика у нижнего пруда в парке им. П. П. Белоусова
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
3 марта 2018, суббота
12:00
4 марта 2018, воскресенье
11:00