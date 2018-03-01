4 марта около нижнего пруда Центрального парка состоятся соревнования по постройке иглу в двух возрастных категориях: взрослые и школьные команды.

Предварительные заявки на участие можно подать до 2 марта включительно, написав сообщение на почту a.e.miller@mail.ru.

3 марта в 12:00 состоится консультация по строительству иглу: практика у нижнего пруда в парке им. П. П. Белоусова

Вход свободный