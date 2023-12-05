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Рождественский бал

Рождественский бал

7 января, в день самого светлого и радостного христианского праздника, Тульская филармония приглашает всех желающих на рождественский бал в Колонный зал Дворянского собрания.

Великолепное убранство Колонного зала, живая музыка, кружащиеся в танце пары, удивительная, неповторимая атмосфера праздника, - бал в Дворянском станет для всех его участников незабываемым опытом и важным событием, открывающим новый 2024 год. Бал в историческом здании Дворянского собрания – это уникальный шанс совершить путешествие в чудесную сказку и стать главными ее героями, ведь именно вы в этот вечер будете танцевать вальс, полонез, мазурку, котильон… Не умеете? Не страшно. Этому можно научиться на бесплатных мастер-классах, которые организует филармония.

Название бала – «Палитра Рождества» - продиктовано его главной темой: цвета и краски. Организаторы в этом году ждут дам в длинных вечерних бальных платьях самых разных цветов, а кавалеров – в смокингах или классических костюмах с цветными аксессуарами (галстуками, шейными платками, бабочками, паше, бутоньерками и т.д.).

В этот вечер вы станете живыми красками на палитре рождественского бала и, одновременно, художниками, создающими праздничную феерию цвета

Цена входного билета: 2500 руб.

В стоимость входного билета включены 3 бесплатных мастер-класса для подготовки к балу, приветственный бокал шампанского, рождественский концерт, рождественская лотерея.

Расписание мастер-классов в Доме Дворянского собрания:

  • 16 декабря в 18.00
  • 24 декабря в 12.00
  • 30 декабря в 18.00

Посещение мастер-классов обязательно для участия в бале. Вход в зал – в сменной обуви.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула , пр. Ленина, 44
7 января 2024, воскресенье
17:00
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