Психологический клуб. Жизненный цикл семьи: что нужно знать, чтобы знать, чего ждать?

10 июня в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Ничто так не формирует и не поддерживает наше психологическое благополучие, как гармоничная и здоровая семья, и ничто так не травмирует, как семья дисфункциональная и токсичная. Семья – это безопасное убежище, поле битвы, отправная точка и много что ещё. Это огромная часть жизни, и именно о психологии этой части жизни мы, зачастую, знаем категорически мало.

На лекции мы разберемся:

почему семья – это система;

как каждый из нас включен в ее структуру и во внутрисемейное взаимодействие;

через какие этапы и кризисы жизненного цикла проходит почти каждая семья.

Поговорим о:

целях и задачах семьи на каждом этапе жизненного цикла;

том, как они связаны с личностными потребностями членов семьи;

основных трудностях каждого этапа жизни семьи и возможных способов их преодоления.

Спикер: Бородачева Ольга — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, преподаватель психологии более 13 лет, консультирующий психолог.