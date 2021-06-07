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Психологический клуб. Жизненный цикл семьи: что нужно знать, чтобы знать, чего ждать?

Психологический клуб. Жизненный цикл семьи: что нужно знать, чтобы знать, чего ждать?

10 июня в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Ничто так не формирует и не поддерживает наше психологическое благополучие, как гармоничная и здоровая семья, и ничто так не травмирует, как семья дисфункциональная и токсичная. Семья – это безопасное убежище, поле битвы, отправная точка и много что ещё. Это огромная часть жизни, и именно о психологии этой части жизни мы, зачастую, знаем категорически мало.
 
На лекции мы разберемся:
 
  • почему семья – это система;
  • как каждый из нас включен в ее структуру и во внутрисемейное взаимодействие;
  • через какие этапы и кризисы жизненного цикла проходит почти каждая семья.
Поговорим о:
 
  • целях и задачах семьи на каждом этапе жизненного цикла;
  • том, как они связаны с личностными потребностями членов семьи;
  • основных трудностях каждого этапа жизни семьи и возможных способов их преодоления.
Спикер: Бородачева Ольга — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, преподаватель психологии более 13 лет, консультирующий психолог.
 
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 июня 2021, четверг
19:00
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Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Moscow Rock Revival
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22 июня, вторник 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 450 ₽
Фестиваль «Джазовая провинция»
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20 июня, воскресенье 17:30
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Джаз-клуб в Типографии: закрытие сезона
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12 июня, суббота 18:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Вивальди. Любовь и смерть в Венеции
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7 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
Музыка из воздуха: терменвокс и клавиши | концерт + мастер-класс
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11 июня, пятница 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500-1600 ₽
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