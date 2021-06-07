Психологический клуб. Жизненный цикл семьи: что нужно знать, чтобы знать, чего ждать?
10 июня в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Ничто так не формирует и не поддерживает наше психологическое благополучие, как гармоничная и здоровая семья, и ничто так не травмирует, как семья дисфункциональная и токсичная. Семья – это безопасное убежище, поле битвы, отправная точка и много что ещё. Это огромная часть жизни, и именно о психологии этой части жизни мы, зачастую, знаем категорически мало.
На лекции мы разберемся:
- почему семья – это система;
- как каждый из нас включен в ее структуру и во внутрисемейное взаимодействие;
- через какие этапы и кризисы жизненного цикла проходит почти каждая семья.
Поговорим о:
- целях и задачах семьи на каждом этапе жизненного цикла;
- том, как они связаны с личностными потребностями членов семьи;
- основных трудностях каждого этапа жизни семьи и возможных способов их преодоления.
Спикер: Бородачева Ольга — кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии Тульского государственного университета, преподаватель психологии более 13 лет, консультирующий психолог.
Стоимость: 400 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 июня 2021, четверг
19:00
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
22 июня, вторник 22:00
₽ Билеты: 450 ₽
20 июня, воскресенье 17:30
₽ Билеты: 300-500 ₽
12 июня, суббота 18:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
11 июня, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1600 ₽