Новогодний кубок КВН «Оружейной столицы»
20 декабря в Тульском областном центре молодежи пройдет Новогодний кубок КВН «Оружейной столицы». Билеты на игры бесплатные, но в ограниченном количестве, поэтому спешите их забронировать у Люсинэ Малхасян.
А если вы желаете попробовать свои силы на сцене, то быстрее собирайте команду, заполняйте заявку и отправляйте ее Владимиру Пейсахову в личные сообщения или на почту: vladimir.peysahov@tularegion.org.
P.S. участие в кубке могут принять только команды Тулы и Тульской области.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
20 декабря 2020, воскресенье
17:00
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
3 января, воскресенье 11:00
₽ Билеты: 1000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
8 января, пятница 14:00
₽ Билеты: 1000-2650 ₽