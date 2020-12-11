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Новогодний кубок КВН «Оружейной столицы»

Новогодний кубок КВН «Оружейной столицы»

20 декабря в Тульском областном центре молодежи пройдет Новогодний кубок КВН «Оружейной столицы». Билеты на игры бесплатные, но в ограниченном количестве, поэтому спешите их забронировать у Люсинэ Малхасян.

А если вы желаете попробовать свои силы на сцене, то быстрее собирайте команду, заполняйте заявку и отправляйте ее Владимиру Пейсахову в личные сообщения или на почту: vladimir.peysahov@tularegion.org.
 
P.S. участие в кубке могут принять только команды Тулы и Тульской области.
Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
20 декабря 2020, воскресенье
17:00
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