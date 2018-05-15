«Ночь музеев» в «Тульских древностях»

Музей предлагаем познакомиться с шедеврами своих запасников на необычных мастер-классах, интерактивных беседах и занятиях.

Программа мероприятий:

17:00 – 19:00 - Серия мастер-классов «Кисти мастера»



В экспозиции «Секреты тульских мастеров» Екатерина Зернова готовит серию особых мастер-классов, знакомящих с историей кистей как декоративного украшения и не только. Посетителей ждет разговор о кисти, которой украшали пояс, а позже использовали в декорировании интерьера, вплетали в аксессуары и украшения. На протяжении музейной ночи в музее будут делать разные кисти и рассматривать шедевры из запасников.



17:00 – 17:30 Занятие для самых маленьких: пояс с кистями куколками.

17:30 – 18:00 Занятие для тех, кто интересуется этнографией: пояс со сложными кистями.

18:00 – 18:10 Интерактивная беседа «Кисти мастера»

18:10 – 19:00 Занятие для тех, кто любит актуальные украшения: серьги и кулон с кистями.





В фойе музея:



17:00 – 19:00 Праздничный аквагрим



18:00 – 19:00 Дегустация чая из музейной коллекции «Травяной сбор»



Куликово поле богато разнотравьем, редкими растениями, произрастающими в заповедной зоне, – удивительной экосреде, таящей кладезь известных с давних пор чудодейственных сил. На чаепитии в «Тульских древностях» расскажут об особенностях трав Куликова поля и удивительных свойствах травяных напитков, созданных из них. Каждый посетитель сможет ощутить целебные свойства травяных настоев, попробовав их на вкус. На дегустацию чая приглашаем всех в фойе музея.





17:00 – 18:00, 18:15 – 19:15 Интерактивное занятие «За семью печатями»



В экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище» посетителей ждет знакомство с предметами, которые помогали нашим предкам учиться, постигать разные науки и исследовать историю родного края. Но прежде чем увидеть эти предметы, хранящиеся в фондах, необходимо снять семь печатей с сундука из хранилища. В этом помогут смекалка, остроумие и знание истории Тульской земли. Свои мудрые мысли необходимо будет записать, а попутно можно проверить, написанное пером так ли трудно вырубить топором.





19:30–20:30 - Музыкальный вечер с ансамблем «Легенда»



В репертуаре инструментального ансамбля «Легенда» – музыка самых разных стилей. Это и обработки народной музыки разных стран, и классические произведения, и эстрадно-джазовые композиции.



Вход свободный на все мероприятия.

