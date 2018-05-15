«Ночь музеев» в Епифани

Музей купеческого быта в Епифани 19 мая приглашает на музейную акцию в удивительной стране Пионерии. Там жили наши родители, кому-то из нас посчастливилось ненадолго проникнуть в этом мир. Для всех – знающих о пионерии из собственного опыта или понаслышке – праздник в ее честь.

День пионерии отмечали 19 мая. В современной России праздник стал Днём детских общественных объединений.

Пионерия – это такая страна,

Где правит игра и живет детвора.

Здесь место скуке вам не найти.

И каждый сумеет друзей обрести.



Пионерия – это замечательная страна, которой в этом году исполняется 96 лет. Участники мероприятия совершат путешествие в прошлое, вспомнят факты из истории пионерии, пионерские символы, ритуалы и традиции. Также поучаствуют в забавных викторинах, конкурсах и подвижных играх. А в конце праздника всех ждёт пионерский костер и печёная картошка.

Праздник в Музее купеческого быта состоится с 18:00 до 20:00.

Подробная информация по телефону: +7 48735 7 22 65.



Стоимость билета – 100 рублей.

