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«Ночь музеев» в Епифани

«Ночь музеев» в Епифани

Музей купеческого быта в Епифани 19 мая приглашает на музейную акцию в удивительной стране Пионерии. Там жили наши родители, кому-то из нас посчастливилось ненадолго проникнуть в этом мир. Для всех – знающих о пионерии из собственного опыта или понаслышке – праздник в ее честь.
День пионерии отмечали 19 мая. В современной России праздник стал Днём детских общественных объединений.
Пионерия – это такая страна,
Где правит игра и живет детвора.
Здесь место скуке вам не найти.
И каждый сумеет друзей обрести.

Пионерия – это замечательная страна, которой в этом году исполняется 96 лет. Участники мероприятия совершат  путешествие в прошлое, вспомнят факты из истории пионерии, пионерские символы, ритуалы и традиции. Также поучаствуют в забавных викторинах, конкурсах и подвижных играх. А в конце праздника всех ждёт пионерский костер и печёная картошка.
Праздник в Музее купеческого быта состоится с 18:00 до 20:00.

Подробная информация по телефону: +7 48735 7 22 65.

Стоимость билета – 100 рублей.
 

Где и когда?
Музей купеческого быта
Епифань, Тульская обл., пос. Епифань, ул. Кимовская, 8
19 мая 2018, суббота
18:00
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